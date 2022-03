Burton Albion : Guedioura buteur et met fin a une longue disette

Adlène Guedioura retrouve enfin du temps de jeu suffisant pour se préparer aux prochaines échéances. L’international algérien a renoué, hier, avec les titularisations et se surpasse avec sa nouvelle équipe. En effet, le champion d’Afrique en 2019 a entamé le match de l’équipe de Burton Albion lors de son déplacement sur le terrain de Sheffield Wednesday.

Le milieu de terrain algérien a inscrit le premier but de son équipe à la demi-heure du jeu. Un but qui pouvait relancer l’équipe de Burton alors que cette dernière n’était que d’une seule réalisation. Malheureusement pour les nouveaux coéquipiers de Guedioura, l’équipe hôte était plus déterminée à garder les points de la rencontre à son domicile. Guedioura a mis fin à une disette de plus d’un an sans que ses tirs n’aboutissent au fond des filets. Le match s’est soldé par la victoire de Sheffield Wednesday sur le score de (5-2). À noter que Guedioura n’a pas assisté à la totalité de la débâcle de son équipe et a été remplacé à 4 minute de la fin de cette rencontre.

Guedioura affiche ses intentions

L’international algérien retrouve le sourire malgré la défaite de son équipe. Le principal objectif de son transfert est sans doute connu. Guedioura n’a jamais exclu un retour sur la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur Djamel Belmadi. Avec ce but, le milieu de terrain algérien lance un message clair à Belmadi.

À 36 ans, Adlène Guedioura voudrait rendre un dernier service à l’équipe d’Algérie en essayant d’être utile pour le collectif afin de réserver une place pour la prochaine coupe du monde. Son nom est revenu lors de la dernière conférence de presse du sélectionneur national. Son expérience et son abattage en milieu du terrain seront des atouts supplémentaires pour les Fennecs dans la prochaine confrontation face au Cameroun.