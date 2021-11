Burkina Faso et victoire face au Djibouti : ce qu’a dit Belmadi

Suite à une belle victoire, facilement décroché face à l’équipe de Djibouti, Djamel Belmadi ne peut qu’être fier de son équipe. En effet, les coéquipiers de Mahrez ont vaincu 4-0 les djiboutiens dans le cadre de la 5e journée (Gr.A) des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

« Je suis très content de la prestation de mon équipe, qui s’est bien appliquée tout au long des 90 minutes de jeu. Les joueurs étaient à la hauteur et ont prouvé qu’ils étaient capables de relever le défi dans toutes les situations » a déclaré coach Belmadi à la presse.

Après avoir raté un pénalty, Youcef Belaïli s’est vite rattrapé en ouvrant le score à la 29e minutes de jeu avec un magnifique but, reflétant son talent et ses qualités techniques. Quelques minutes après, l’attaquant de West Ham United, Said Benrahma a fait trembler les filets du gardien de but Djiboutien, suivie par Soufiane Feghouli qui a tiré avec précision à la 42 minutes.

Enfin, la deuxième mi-temps a été marqué par un quatrième but d’un coup de tête à la 87e minutes, exécuté par Islam Slimani. De ce fait, Djamel Belmadi a tenu à exprimer toute sa satisfaction quant au jeu et à la prestation des joueurs qui ont été à la hauteur, et ce, malgré les changements effectués.

« En dépit des changements opérés à l’occasion de cette rencontre, les joueurs sont restés concentrés sur le terrain, en appliquant à la lettre les consignes, ce qui leur a permis de prendre un net avantage avant la pause (3-0, ndlr). En seconde période, j’ai préféré faire sortir certains éléments pour les ménager, mais aussi pour les préserver des interventions viriles des Djiboutiens, qui se sont montrés très agressifs ».

Belmadi déterminé à vaincre le Burkina Faso

« Nous devons oublier ce match, et nous concentrer sur le dernier rendez-vous des éliminatoires face au Burkina Faso mardi. La victoire est impérative pour pouvoir se qualifier pour les barrages haut la main », conclut le sélectionneur national.

Rappelons que le prochain rendez-vous des Verts aura lieu au stade Mustapha-Tchaker de Blida (17h00) en présence de 14,000 supporters. Le retour du public sportif sera sans doute une source de motivation pour les Fennecs qui devront décrocher dans quelques jours un billet vers le Qatar.