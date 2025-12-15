Bureaux de poste : Algérie Poste annonce des travaux et des transferts temporaires

Algérie Poste lance des chantiers de rénovation dans plusieurs wilayas et informe ses clients des changements provisoires.

Dans le cadre de sa stratégie de modernisation et d’amélioration continue de la qualité des services postaux, Algérie Poste a annoncé le lancement de travaux de réhabilitation et d’extension de plusieurs bureaux de poste à travers différentes wilayas du pays. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique globale visant à adapter le réseau postal aux besoins croissants des citoyens et à offrir de meilleures conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.

Modernisation des bureaux de poste en Algérie

Selon un communiqué officiel de l’établissement, ces opérations concernent plusieurs bureaux jugés stratégiques en raison de leur forte fréquentation. Les travaux portent notamment sur l’aménagement des espaces, l’extension des capacités d’accueil, l’amélioration des équipements et la mise à niveau des infrastructures afin de garantir des services plus rapides, plus confortables et plus sécurisés.

Transferts temporaires de services pendant les travaux

Afin d’assurer la continuité du service public durant la période des travaux, Algérie Poste a mis en place des solutions temporaires à travers le transfert des prestations vers des bureaux postaux proches. Ces réaffectations concernent notamment :

Le bureau du quartier du Stade à Blida, dont les services sont provisoirement transférés vers le bureau de Boufarik ;

Le bureau Alger 1er Mai, redirigé vers le bureau de Hassiba Ben Bouali ;

Le bureau Khelifa Boukhalfa, transféré vers la Recette principale d’Alger Centre ;

Le bureau Aïn Naâdja – 196 logements, orienté vers le bureau Aïn Naâdja Houari Boumediene à Alger Est ;

Le bureau Oued Romane, transféré vers le bureau Achour – AADL à Alger Ouest ;

Le bureau de Chechar, dont les services sont assurés par le nouveau bureau de Chechar dans la wilaya de Khenchela.

Un engagement renouvelé envers les citoyens

Algérie Poste a tenu à remercier les citoyens pour leur compréhension et leur patience durant la période des travaux, tout en réaffirmant son engagement à améliorer durablement la qualité de ses prestations. L’entreprise souligne que ces chantiers s’inscrivent dans une vision à long terme visant à moderniser le réseau postal national, renforcer l’accessibilité des services et offrir une expérience client à la hauteur des attentes.

