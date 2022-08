Avenir de Bensebaini en Allemagne : Gladbach dit tout

Flamboyant lors des premiers matchs du championnat allemand, le latéral gauche algérien, Ramy Bensebaini, attise les convoitises de nombreux clubs européens.

En effet, après ses bonnes performances lors du début de saison, la question sur l’avenir de l’international algérien revient animer les derniers jours de la fenêtre Mercato de 2022. En fin de contrat dans un an avec le club du Borussia Mönchengladbach, Bensebaini n’a pas encore renouvelé son contrat avec les pensionnaires de la première division en Allemagne.

C’est ce qui ouvre la porte à toutes les spéculations autour de son avenir. Néanmoins, en haut lieu du club du nord de la Westphalie, les avis semblent converger vers une seule décision. Ainsi, dans une conférence de presse accordée aux médias allemands, le directeur sportif du club de Gladbach, Roland Vikus, a annoncé les plans de son administration pour le futur du latéral algérien, Bensebaini.

Dans ce sens, Roland Vikus a déclaré, « notre volonté est claire, nous souhaitons garder Ramy Bensebaini dans notre effectif. » dit-il. Une mission qui sera difficile pour les dirigeants du club allemand puisque Bensebaini gagne de plus en plus de crédit et s’accorde le statut de la valeur sûre en championnat allemand, Bundesliga.

🗨 Roland Virkus : Évidemment, nous souhaitons conserver @bensebainiRams et @MarcusThuram dans la structure de notre équipe. Mais je ne peux pas dire aujourd’hui ce qu’il va se passer. Notre objectif est que ces deux joueurs restent la saison prochaine et au-delà. pic.twitter.com/o7w8DZjLgi — Gladbach (@borussia_fr) August 25, 2022

Or, le directeur sportif du Borussia Mönchengladbach se montre optimiste et explique, « pour l’instant, Bensebaini est un joueur de Gladbach. Nous espérons le prolonger pour la saison prochaine et même au-delà de l’exercice prochain. » ajoute-t-il.

🗨 Roland Virkus : Dans l’état actuel des choses, @bensebainiRams et @MarcusThuram sont sous contrat avec le Borussia, même au-delà du 1er septembre. pic.twitter.com/91qO6p8gL2 — Gladbach (@borussia_fr) August 25, 2022

Ramy Bensebaini absent face au Bayern Munich ?

Le choc de la 4e journée en Bundesliga sera le match entre le club bavarois du Bayern Munich et le club du Borussia Mönchengladbach.

En effet, après leur début tonitruant, les coéquipiers de l’international algérien, Ramy Bensebaini, feront face au premier « réel test » de la saison. Pour le match contre le club champion en titre, l’enjeu sera de taille. Face à la machine rôdé du Bayern, les joueurs du coach allemand, Daniel Farke tenteront de s’accorder la place du leader du championnat.

Duel au sommet ! 🟢🔥 Les Poulains se déplacent à l’Allianz Arena (18h30), pour le choc de cette 4ème journée de @Bundesliga_EN ⚔️#FCBBMG pic.twitter.com/wVfa0uEnL8 — Gladbach (@borussia_fr) August 27, 2022

Une mission qui serait exécutée sans compter sur les services du latéral de l’équipe d’Algérie, Bensebaini. Ainsi, la participation de Ramy Bensebaini lors de ce match pourrait être compromise, selon un tweet du club de Gladbach.

Dans ce sens, ces informations affirment que Bensebaini souffre d’une infection grippale et « pourrait » ne pas prendre part au choc face au Bayern Munich.

Daniel Farke avant #FCBBMG 👇🎙 🗨 Stefan Lainer devrait être forfait, à cause d’une blessure au genou. @bensebainiRams a une infection grippale. Il va déjà mieux qu’hier, mais nous pourrons déterminer seulement assez tard s’il est apte à jouer. pic.twitter.com/VbUOzrrLPk — Gladbach (@borussia_fr) August 25, 2022

Cependant, les dernières nouvelles quant à la santé de Ramy Bensebaini s’avèrent rassurantes. Le club affirme que l’état de Bensebaini s’améliore progressivement et que sa participation ou non lors du match contre le Bayern sera communiqué peu avant le début du match.