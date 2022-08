Bundesliga : Gladbach et Bensabaini signent une précieuse victoire

Pour le match d’ouverture de la 3e journée du championnat allemand, l’équipe du Borussia Mönchengladbach enchaîne les bonnes prestations.

En effet, les coéquipiers du latéral gauche algérien, Ramy Bensebaini, ont su se défaire de leur adversaire du jour, l’équipe berlinoise du Hertha de Berlin. Ainsi, lors du match qui a eu lieu vendredi, l’équipe de Gladbach a surmonté le piège des visiteurs berlinois en remportant le match sur la plus petite des marges.

Le match entre l’équipe de Mönchengladbach et le Hertha Berlin s’est soldé, en effet, sur le score de 1-0 à la faveur des hommes du technicien allemand, Daniel Farke. Le 11 du départ concocté par ce dernier a comporté le nom du joueur de l’équipe d’Algérie, Bensebaini.

Ainsi, l’ancien joueur du club français du Stade Rennais a été titularisé pour la 3e fois d’affilée, instaurant, ainsi, sa place de titulaire indiscutable dans les plans de son entraîneur. Le but victorieux de l’équipe du Borussia Mönchengladbach a porté la signature de l’attaquant français, Alassane Pléa, à la 34e minute de la première période.

Pléa a ouvert la marque pour ses coéquipiers en transformant la sentence du pénalty. L’équipe de Gladbach aurait pu doubler la mise en inscrivant le 2e but de la rencontre. Or, le milieu de terrain allemand, Jonas Hoffemann a manqué son penalty obtenu à la 70e minute de la rencontre.

Suite à cette précieuse victoire, les coéquipiers de l’international algérien, Ramy Bensebaini, s’attribuent le fauteuil du leader provisoire de la Bundesliga en attendant les autres résultats de cette 3e journée du championnat professionnel de l’Allemagne.

🏁 Tout n’a pas été simple mais le Borussia s’impose à domicile grâce à un penalty d’Alassane Plea 🙌 Nos Poulains sont leaders provisoires de Bundesliga 😌 💚 #BMGBSC 1-0 pic.twitter.com/fiM0jOIZWE — Gladbach (@borussia_fr) August 19, 2022

Retour sur le début de saison de Mönchengladbach

L’entame de la saison 2022/2023 pour l’équipe de Mönchengladbach a été réussi. Ainsi, les joueurs de Daniel Farke ont remporté ce premier match face à l’équipe de Hoffenheim sur le score de 3-1. Et c’est le latéral algérien, Ramy Bensebaini qui a ouvert le bal pour son équipe en inscrivant le premier but de la saison et du match, pour son équipe.

Les autres buts de ce match ont été l’œuvre de l’international français, Marcus Thuram et Nico Elvedi. Lors de la seconde journée du championnat allemand, le club de Gladbach n’a pas su faire mieux qu’un match nul face au club de Schalke 04 sur le score de 2-2.

À noter que le Borussia Mönchengladbach a remporté 7 points lors de ces 3 premières journées de la Bundesliga. Le prochain match des coéquipiers de Bensebaini sera face à l’équipe du Bayern Munich.