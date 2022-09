Bundesliga : Bensebaini récompensé pour ses prestations

À l’issue de la 5e journée du championnat allemand de football, Bundesliga, l’international algérien, Ramy Bensebaini, s’accorde une place parmi les meilleurs joueurs de la semaine en première division allemande.

Ainsi, malgré la défaite des siens face à l’équipe de Mayence 05 à domicile sur la plus petite des marges, 0-1, le latéral gauche algérien a eu une note satisfaisante qui lui a permis de figurer sur le 11 des meilleurs joueurs de la 5e journées de la Bundesliga allemande.

Titulaire lors de la réception de l’équipe de Mayence après son absence lors de la 4e journée face au Bayern Munich suite à une infection grippale, Bensebaini a livré une prestation honorable avec son club, le Borussia Mönchengladbach.

Une prestation qui lui a valu d’être sur le 11 type de la Bundesliga lors de la 5e journée. Bensebaini confirme son début de saison qui s’inscrit dans la continuité de ces performances habituelles en championnat allemand.

Longtemps annoncé sur le départ, le club de Gladach a renouvelé son intention de garder le latéral gauche de l’équipe d’Algérie pour la suite de la saison en cours. Cette volonté s’accompagne de l’importance accordée de plus en plus au joueur formé à l’Athletic Club de Paradou.

La note de Ramy Bensebaini

Au sifflet final de la rencontre face au club de Mayence 05 pour le compte de la 5e journée de la Bundesliga, le site spécialisé, SofaScore, a attribué la note de 8.0 au latéral gauche algérien, Ramy Bensebaini.

🇩🇪 | Team of the Week Another Monday, another Bundesliga TOTW! ⬇️ Werder Bremen’s 2:0 win over Bochum led to them being the only side with three players in our XI, while Florian Kainz takes home our Player of the Week award for his marvellous display against Wolfsburg. 👏👏 pic.twitter.com/m21tudHkAf — SofaScore (@SofaScoreINT) September 5, 2022

Une note qui a permis au natif de Constantine de se distinguer parmi tous les latéraux du championnat professionnel de l’Allemagne. Néanmoins, le club de Gladbach devra se racheter lors des prochaines joueurs après ce revers à domicile.

Après un début de saison remarquable, le Borussia Mönchengladbach a reculé en classement de la Bundesliga. La mission des coéquipiers de Bensebaini commencera ce dimanche face au club de Fribourg pour le compte de la 6e journée du championnat.

Une mission qui ne devrait pas être prise à la légère puisque les hôtes fribourgeois pointe à la première place du classement de la Bundesliga avec 12 points (une avance de 4 points sur le club de Gladbach).