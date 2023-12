Bulletins scolaires en Algérie : la date des remises devoilée

Lors d’une réunion virtuelle, le ministre de l’Éducation nationale, Abd El Hakim Belaabed, a insisté sur l’urgence de distribuer les relevés de notes aux élèves avant les vacances scolaires. Des directives claires ont été émises concernant la clôture du premier semestre et la gestion des tâches administratives liées à cette période.

Une des décisions majeures prise lors de cette réunion concerne la correction des examens du premier semestre. Le ministre a donc souligné l’importance de cette étape collaborative avec les élèves. Les résultats seront enregistrés sur une plateforme en ligne pour faciliter la création des relevés de notes. La distribution de ces derniers aux parents est prévue lors d’une journée spéciale prévue pour le jeudi 21 décembre 2023.

De plus, une recommandation a alors été faite aux directeurs d’établissement pour superviser personnellement la remise de ces relevés et organiser des rencontres entre les parents et les enseignants. L’objectif est d’assurer une communication ouverte pour répondre aux questions et préoccupations des parents concernant les progrès de leurs enfants.

Engagement continu en faveur de l’insertion professionnelle des diplômés

En parallèle aux efforts liés à la clôture du semestre, Abd El Hakim Belaabed a également réitéré l’importance de l’insertion professionnelle des diplômés. Il a souligné aux directeurs de l’éducation l’importance de poursuivre leurs efforts pour accompagner et informer les membres des dispositifs d’insertion professionnelle et sociale.

Le ministre a donc insisté sur la nécessité de saisir les opportunités d’insertion, que ce soit dans le domaine de l’inspection de l’éducation au niveau des écoles primaires ou au sein d’autres secteurs ministériels. Ces actions sont menées en collaboration avec un comité régional dédié à cet objectif précis.

Cette directive est alors énoncée dans le respect des délais fixés pour cette opération, soit le 31 décembre 2023, conformément aux réglementations établies pour encadrer ce processus crucial d’insertion professionnelle et sociale des diplômés.