Bulletin Météo Spéciale : retour de la pluie dans ces régions

Selon un bulletin météorologique spécial émis par les services de l’Office National de la Météorologie (ONM), des orages accompagnés de fortes pluies sont prévus cet après-midi. À partir de 15 heures ce vendredi, les régions de Tiaret, Djelfa, Laghouat, Ghardaïa, M’Sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Khenchela et Tébessa devront faire face à des précipitations intenses qui se prolongeront jusqu’à tard le soir.

Les habitants de ces zones doivent se préparer et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage potentiel causé par ces conditions météorologiques difficiles. Il est donc recommandé de limiter les déplacements et d’assurer la sécurité des biens et des personnes. Il est essentiel de rester informé et de suivre les consignes des services de protection civile.

Alerte Canicule : plusieurs wilayas touchées par de fortes chaleurs

En parallèle des orages, une vague de canicule de niveau 2 est annoncée par l’ONM pour les jours à venir. Les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Tindouf, Adrar, In Salah et le sud de Timimoun seront particulièrement touchées par cette canicule. Les températures maximales dans ces régions sont prévues pour atteindre ou dépasser 49°C, tandis que les températures minimales varieront entre 34°C et 38°C. Cette période de canicule est attendue pour les journées de jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 juillet 2024.

Il est conseillé de rester à l’intérieur pendant les heures les plus chaudes, de boire beaucoup d’eau et d’éviter les activités physiques intenses. L’ONM et les services de protection civile continueront à surveiller la situation de près et à fournir des mises à jour régulières pour assurer la sécurité de tous.