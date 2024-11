Bulletin Météo Spécial : une semaine pluvieuse attendue dans plusieurs régions algériennes

À partir de ce samedi soir, les régions centrales et orientales de l’Algérie seront frappées par un perturbation atmosphérique importante, avec des pluies abondantes attendues jusqu’à mardi. Selon l’Office national de météorologie (ONM), la quantité des précipitations pourrait dépasser les 50 mm, atteignant localement 80 mm dans certaines wilayas.

Cette perturbation sera accompagnée d’une chute significative des températures, due à l’arrivée de courants froids venus du nord-est de l’Europe, apportant de l’air froid sur les zones côtières et intérieures. Les régions les plus touchées incluent Alger, Blida, Tipaza, Chlef, Tiaret, Guelma, Tizi Ouzou, Béjaïa, Boudouaou, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf.

Ces zones devraient recevoir des pluies torrentielles à partir de dimanche et jusqu’à mardi, avec une intensité particulièrement forte prévue pour l’après-midi de dimanche.

Les températures seront plus froides sur l’ensemble du territoire, avec des minima variant entre 5 et 8°C dans les régions intérieures et entre 7 et 10°C sur les côtes. Les températures maximales devraient également baisser, se situant entre 13 et 17°C, y compris dans les régions du sud, comme Béchar, Ouargla, Touggourt et El M’Ghair, où un léger refroidissement est aussi prévu.

Alerte Météo : plusieurs wilayas concerncées par une activité orageuse

L’ONM a également mis en alerte pour des cellules orageuses actives qui commenceront dès ce samedi soir à partir de 18h00, avec des pluies violentes accompagnées de tonnerre. Ces orages concerneront principalement Alger, Blida, Boumerdès, Béjaïa et Jijel, et persisteront jusqu’au matin du dimanche. Ce phénomène devrait entraîner de fortes averses et des rafales de vent.

En outre, d’autres wilayas, telles que Médéa, Tipaza, Mila, Bouira, Skikda, Annaba et El Tarf, connaîtront un pic d’activité orageuse à partir de 21h00 ce soir, avec des conditions orageuses jusqu’au matin de dimanche.

Ces orages seront accompagnés de fortes pluies, avec des risques d’inondations localisées, en particulier dans les zones urbaines et côtières. Il est conseillé à la population de rester vigilante et de prendre les précautions nécessaires pour éviter les désagréments liés à ces conditions météorologiques extrêmes.