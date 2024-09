Bulletin Météo Spécial : pluies orageuses dans plusieurs régions du pays

L’Office national de la météorologie a émis une alerte concernant des pluies orageuses importantes qui toucheront plusieurs régions du pays ce samedi. Cet avis est valable à partir de midi et se prolongera jusqu’à minuit. De nombreuses wilayas, notamment celles du nord et de l’est du pays ainsi que certaines zones sahariennes, sont concernées par cette alerte.

Les prévisions annoncent des précipitations intenses, parfois accompagnées de grêle, mettant en garde les habitants des régions concernées contre les risques potentiels liés à ces intempéries.

Les pluies toucheront particulièrement les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel et Skikda. Dans ces régions, les précipitations pourraient atteindre des niveaux élevés, dépassant parfois les 40 mm. Ces pluies orageuses seront également accompagnées de vents violents et de grêle localement.

En plus de ces wilayas, Annaba, Sétif, Bordj Bou Arreridj et Batna sont également sous surveillance météorologique, avec des conditions similaires prévues.

Cette situation météo pourrait entraîner des perturbations sur les routes, notamment dans les zones montagneuses et les vallées, où le risque d’inondations locales est accru. Les autorités locales ont été appelées à rester vigilantes et à prendre les mesures nécessaires pour minimiser les impacts de ces intempéries sur la population.

Les régions sahariennes et de l’est également sous alerte

Les régions du sud ne sont pas épargnées. Les wilayas d’Illizi, Djanet, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset sont également concernées par ces conditions météorologiques. Bien que moins fréquentes dans cette zone, les fortes pluies peuvent entraîner des risques importants, notamment en raison de la nature aride des sols qui rend les crues soudaines plus probables.

Par ailleurs, une alerte spéciale a été émise pour les wilayas de l’est du pays. Mila, Constantine, Guelma, El Tarf, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Tébessa et Khenchela devraient aussi connaître des pluies abondantes à partir de cet après-midi jusqu’en soirée. Dans ces régions, les habitants doivent rester prudents, particulièrement dans les zones à risque d’inondation.

Les autorités appellent la population à éviter les déplacements non essentiels et à respecter les consignes de sécurité. La vigilance est de mise afin de prévenir tout incident lié aux fortes précipitations et aux risques de crues soudaines, particulièrement dans les zones rurales et montagneuses.