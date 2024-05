Bulletin météo spécial en Algérie : pluies dans plusieurs régions dés demai

L’Office National de la Météorologie (ONM) vient de publier de nouvelles prévisions météorologiques, signalant un changement majeur du climat dans les jours à venir. Selon les observations effectuées, certaines régions devraient connaître des précipitations à partir de dimanche.

Pour les journées allant de samedi à lundi, la matinée et la mi-journée seront marquées par un temps ensoleillé et stable. Cependant, des cellules orageuses devraient se former et toucher les wilayas de Saïda, Sidi Bel Abbès, Tiaret, Djelfa, Bou Saada, M’sila, Sétif, Médéa, Batna, Khenchela et El Bayadh.

Par conséquent, des pluies éparses sont attendues sur la plupart des régions intérieures de l’ouest dimanche et lundi après-midi.

Conseils et recommandations pour les prochains jours

Les résidents de ces régions sont vivement encouragés à prendre des mesures de précaution supplémentaires. Les averses soudaines et les orages prévus peuvent entraîner des inondations locales et perturber la circulation. Dans cette optique, il est crucial que les agriculteurs et les responsables locaux demeurent vigilants. Il faut penser à anticiper ces événements météorologiques afin de minimiser les risques potentiels.

Il est également fortement recommandé aux conducteurs d’adapter leur conduite aux conditions météorologiques changeantes. Les précipitations peuvent rendre les routes glissantes, surtout dans les zones montagneuses. De plus, les résidents des zones à risque d’inondation doivent se préparer à l’avance en veillant à sécuriser leurs habitations.

En somme, bien que les conditions météorologiques restent généralement stables le matin. Les prévisions suggèrent une détérioration rapide dans l’après-midi, surtout dans les régions intérieures.