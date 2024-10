Bulletin Météo Spécial en Algérie : Averses dans certaines régions, chaleur intense dans d’autres

L’Office national de la météorologie prévoit un retour des conditions météorologiques stables à partir de ce samedi, touchant la majorité des régions du pays. Cependant, quelques averses orageuses sont attendues dans les villes intérieures demain, dimanche après-midi. Ce répit dans les conditions instables marque le début d’une hausse sensible des températures, prévue à partir de lundi, avec des valeurs inhabituelles pour cette période de l’année.

Selon les prévisions, les températures connaîtront une hausse significative dès lundi, atteignant des niveaux anormaux aussi bien dans les régions nordiques que dans les régions sahariennes. Les températures pourraient atteindre jusqu’à 35°C dans les régions du nord et grimper jusqu’à 45°C dans le sud. Ce pic de chaleur affectera l’ensemble des wilayas, et des conditions estivales sont attendues jusqu’à la fin de la semaine.

Les habitants des régions côtières ainsi que des zones intérieures devront se préparer à cette vague de chaleur, qui sera particulièrement intense dans les wilayas de Mascara, Chlef, Sidi Bel Abbès, Médéa et Djelfa, où les températures pourraient osciller entre 38°C et 40°C.

Des averses intermittentes attendues dans l’ouest

Bien que les températures soient en hausse, des averses localisées persisteront dans certaines régions. Pour demain, dimanche, le temps sera globalement stable, excepté dans les villes intérieures de l’ouest du pays où quelques gouttes de pluie pourraient tomber dans l’après-midi.

Lundi, des pluies sont attendues dans l’ouest et le centre du pays, avec des averses plus marquées sur les côtes de Chlef et Mostaganem mardi.

Ces averses, bien qu’éparses, peuvent être accompagnées d’orages localisés. Les habitants des régions concernées devront donc rester vigilants face à ces intempéries, particulièrement en raison des risques de glissements de terrain ou de débordements localisés après des périodes de chaleur intense.