Bulletin météo spécial : des pluies orageuses attendues sur 11 wilayas ce 31 juillet

Les services météorologiques ont émis une alerte concernant des pluies orageuses importantes prévues localement à partir d’aujourd’hui, lundi, de 15 heures jusqu’à minuit. Cette annonce a été faite pour plusieurs wilayas d’Algérie, où des averses et des orages sont attendus dans les prochaines heures.

Météo : l’ONM annonce des pluies orageuses sur plusieurs wilayas

Selon les prévisions météorologiques de l’ONM, les wilayas concernées par ces intempéries sont :

Béchar,

Naâma,

Saïda,

Tiaret,

Ghardaïa,

Médéa,

Ouled Djellal,

El Meghair,

Biskra,

Oum El Bouaghi,

Souk Ahras.

Les citoyens vivant dans ces régions sont par ailleurs invités à se préparer et à prendre les mesures de sécurité nécessaires. Ces fortes pluies pourraient entraîner des inondations locales, des crues de cours d’eau et des conditions routières dangereuses.

Les autorités appellent ainsi les résidents des zones touchées à rester vigilants et à éviter les déplacements non essentiels pendant cette période de mauvais temps. Il est également conseillé de sécuriser les objets et équipements sensibles aux intempéries pour éviter tout dommage potentiel.

En cas de situation d’urgence, les citoyens sont invités à contacter les services d’urgence locaux pour obtenir de l’aide. Il est aussi important de rester informé des dernières informations météorologiques et des alertes émises par les autorités afin de garantir la sécurité de tous.