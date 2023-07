Bulletin Météo Spécial : alerte orange canicule sur 18 wilayas ce 7 et 8 juillet

Ce jeudi, l’ONM a émis une alerte de niveau 2 concernant les conditions météorologiques dans certaines régions du pays. L’organisme annonce une vague de chaleur intense qui touchera 18 wilayas vendredi et samedi.

À LIRE AUSSI : BMS – Météo Algérie : la canicule affecte plusieurs wilayas ce jeudi 6 juillet

Selon le nouveau bulletin, la vague caniculaire touchera les wilayas suivantes :

Boumerdès,

Tizi Ouzou,

Béjaïa,

Jijel,

Skikda,

Annaba,

El Tarf,

Tiaret,

Tissemsilt,

Aïn Defla,

Médéa,

Djelfa,

Bouira,

M’Sila,

Batna,

Mila,

Constantine,

Guelma.

Les températures attendues se situent entre 40 et 44° C, avec un pic attendu à 46° C vendredi. En ce qui concerne la validité du bulletin, ce dernier reste valable jusqu’à samedi en fin de journée. Les autorités locales invitent les habitants des régions touchées à faire preuve de prudence et à éviter les expositions prolongées au soleil.

À LIRE AUSSI : Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce mercredi 5 juillet ?