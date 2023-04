Bulletin météo pour ce jeudi 13 avril : la pluie sera-t-elle de retour en Algérie ?

Après une semaine stable aux prévisions météorologiques printanières, la pluie semble faire son retour de nouveau pour affecter plusieurs régions du pays. En effet, le bulletin météo de ce jeudi 13 avril 2023 prévoit un ciel nuageux et pluvieux et une baisse des températures. Dans cet article, découvrez quel temps fera-t-il aujourd’hui en Algérie.

Dans son bulletin météo pour ce jeudi 13 avril, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu « des passages nuageux sur les régions Centre et Est du pays, parfois denses sur le Centre avec quelques pluies gagnant l’Est l’après-midi ». Mais aussi, « des passages nuageux attendus, à nouveau, en fin de nuit sur les régions côtières de l’extrême Est avec quelques pluies ».

« Un ciel dégagé à peu nuageux couvrira les hauts plateaux et les Aurès devenant temporairement passagèrement nuageux sur les hauts plateaux de l’est et les Aurès en fin d’après-midi/soirée », a encore précisé la même source.

Par ailleurs, les services de Météo Algérie ont indiqué qu’ « un ciel dégagé à peu nuageux marquera les régions Ouest du pays ». Tandis qu’au niveau des régions Sahariennes, l’ONM a prévu « un ciel le plus souvent voilé à localement nuageux avec une faible tendance orageuse durant l’après-midi/soirée de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et le Sahara oriental ». Et « un ciel dégagé à partiellement voilé sur les autres régions ».

Prévisions Météo : baisse des températures ce 13 avril

En outre, le bulletin météo de l’ONM a fait savoir que les températures maximales prévues aujourd’hui oscilleront entre 17 et 26 °C sur les régions côtières, entre 19 et 27 °C sur les régions intérieures et entre 27 et 37 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, Météo Algérie a prévu 17 °C à Jijel, 21 °C à El Tarf, 22 °C à Tenes et à Tipaza et 26 °C à Tlemcen. Les services de l’ONM ont aussi indiqué que le mercure affichera 19 °C à Médea, 20 °C à Sétif, 21 °C à Djelfa, 23 °C à Saida et 26 °C à Batna. Mais aussi, 28 °C à Djanet, 30 °C à Biskra et 36 °C à Adrar.