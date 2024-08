Bulletin météo en Algérie : vigilance jaune pour orages dans plusieurs wilayas ce lundi 26 août

Les prévisions météo pour ce lundi 26 août annoncent un ciel majoritairement dégagé sur les régions Nord du pays, mais quelques surprises sont à prévoir. En effet, le développement de foyers orageux isolés pourrait perturber la tranquillité de l’après-midi et de la soirée, notamment dans les régions intérieures, les Hauts Plateaux, et les Aurès. Ces orages pourraient même s’accompagner d’averses de pluie locales.

Du côté des régions sahariennes, le ciel se montre plus capricieux. Dans le Bécharois, le Nord Sahara et les Oasis, un voile nuageux s’installera, laissant place à des développements orageux isolés en fin de journée. Ces orages pourront également entraîner quelques pluies par endroits.

En se dirigeant vers l’Extrême Sud, vers le Hoggar/Tassili et le Sud du Sahara Oriental, le ciel restera globalement dégagé à partiellement voilé. Là encore, des orages isolés se formeront dans l’après-midi et la soirée, générant quelques averses de pluie. Sur les autres régions sahariennes, le temps restera plus clément, avec un ciel généralement dégagé, a encore noté le bulletin de Météo Algérie.

Bulletin météo de ce lundi : quelles sont les températures du jour ?

Du côté du mercure, les prévisions météo de ce lundi prévoient des températures maximales oscillant entre 30 et 35 °C sur les régions côtières. Dans les régions intérieures, les températures attendues varieront entre 32 et 40 °C. Alors qu’au niveau des régions sahariennes, le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 37 et 48 °C.

Alerte météo en Algérie : la pluie et les orages persisteront dans ces régions !

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte vigilance jaune concernant des risques d’orages et de pluies sur 33 wilayas du pays ce lundi. Cette alerte concerne un large éventail de régions, couvrant aussi bien le Nord que le Sud.

Ainsi, cette alerte météo concerne les wilayas de Sidi-Bel-Abbès, Souk-Ahras, In-Guezzam, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, Béjaïa, Béni-Abbès, M’sila, Bordj-Badji-Mokhtar, Tiaret, Mila, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Batna, Tindouf, Sétif, Djelfa, Constantine, Skikda, El-Bayadh, El-Mghair, Jijel, Khenchela, Médéa, Biskra, Adrar, Saïda, Naâma, Bouira, Ouled-Djellal et Béchar.