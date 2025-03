Bulletin météo en Algérie : vents violents attendus dans plusieurs régions ce samedi 15 mars

Ce week-end, le ciel s’annonce capricieux, avec une météo instable qui s’invite sur plusieurs régions du pays. Entre averses éparses et périodes ensoleillées, la journée du samedi 15 mars promet un contraste marqué entre le Nord et le Sud. Découvrez ce que vous réservent les prévisions météo de la journée !

Selon les prévisions des services météorologiques du jour, les régions du Nord connaîtront un temps changeant, alternant entre éclaircies et précipitations passagères. Quelques averses orageuses pourraient également se manifester par endroits, notamment en fin de journée. Côté températures, le mercure affichera entre 18 et 21 °C sur le littoral, tandis que les régions intérieures enregistreront des valeurs oscillant entre 13 et 22 °C.

Le vent soufflera de manière modérée à soutenue, avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h dans certaines zones. Cette situation pourrait réduire la visibilité sur les routes et accentuer la sensation de fraîcheur, notamment en altitude.

Météo Algérie : quel temps prévoir au Sud du pays ?

Contrairement au Nord, les régions sahariennes bénéficieront d’un ensoleillement généreux tout au long de la journée. Les températures afficheront un écart notable selon les régions, variant entre 21 et 40 °C.

Cependant, le vent soufflera en rafales dans certaines zones de notre grand sud, atteignant parfois 50 km/h. Ce phénomène pourrait provoquer des soulèvements de sable, réduisant la visibilité et rendant les déplacements plus difficiles sur certaines routes sahariennes.

Alerte météo : vents violents et vents de sable prévus dans plusieurs wilayas !

En plus des prévisions météorologiques du jour, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour des risques de vents violents et de vents de sable. Cette alerte de niveau 1 concerne des régions du Sud et de l’Est, où les conditions météorologiques pourraient réduire considérablement la visibilité sur les routes et compliquer les déplacements.

Selon Météo Algérie, cette alerte concerne les wilayas suivantes : Ouargla, El-Oued, Timimoun, Laghouat, Ghardaïa, Touggourt, Béni-Abbès, Tébessa, Tindouf, El-Meniaa, El-Bayadh, Khenchela, Biskra et Béchar.

Dans ces régions, les vents et les soulèvements de sable pourraient rendre la conduite périlleuse. Les usagers de la route, en particulier les conducteurs de poids lourds et de véhicules légers, doivent redoubler de prudence. Face à ces conditions, il est fortement conseillé de rester informé en consultant régulièrement les bulletins de Météo Algérie.

Pour limiter les risques, il est recommandé de réduire la vitesse sur les axes exposés, d’éviter les trajets longue distance en cas de visibilité réduite et de bien sécuriser les objets sensibles aux rafales.