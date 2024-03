Bulletin météo en Algérie : une journée ensoleillée et chaude s’annonce ce lundi 18 mars

Alors que le printemps déploie doucement ses ailes sur l’Algérie, les citoyens peuvent s’attendre à des journées baignées de soleil et à des températures légèrement plus chaudes. Dans cet article, plongeons dans les prévisions météorologiques pour ce lundi 18 mars 2024.

Dans son bulletin météo du jour, l’Office National de la Météorologie (ONM) a annoncé un temps majoritairement dégagé, parfois partiellement voilé, sur l’ensemble des régions Nord du pays. Quelques nuages bas locaux pourraient toutefois marquer les régions intérieures de l’Ouest, principalement dans la matinée. Cependant, du côté des régions sahariennes, Météo Algérie prévoit un ciel dégagé dans l’ensemble.

Les prévisions de l’ONM pour ce lundi 18 mars indiquent que des températures relativement chaudes seront ressenties dans les régions proches côtières et intérieures, notamment dans l’Ouest et le Centre-Ouest, ainsi qu’en direction de l’intérieur-Est, ainsi que les Aurès. Ainsi, le thermomètre oscille aujourd’hui entre 20 et 32 °C sur les régions côtières, entre 23 et 33 °C dans les régions de l’intérieur et entre 27 et 35 °C dans les régions sahariennes.

À LIRE AUSSI :

>> Météo Algérie : importante hausse des températures ce lundi 18 mars

Bulletin météo de ce 18 mars : légère hausse du mercure attendue aujourd’hui !

Selon les prévisions de Météo Algérie, les températures prévues pour aujourd’hui sont de 20 °C à Tenes, 21 °C à Tipaza, 27 °C à Béjaia et à Annaba, ainsi que 32 °C à Tlemcen. Par ailleurs, le mercure devrait atteindre 23 °C à Blida, 25 °C à Mila, 26 °C à Tébessa, 29 °C à Saida et 32 °C à Mascara. De plus, les températures devraient se situer autour de 28 °C à Djanet, 30 °C à Béchar et 31 °C à In Salah.

Ainsi, avec des températures en hausse et un ciel majoritairement dégagé, ce lundi s’annonce comme une journée prometteuse pour profiter du plein air. Les habitants sont invités à prendre les précautions nécessaires pour se protéger du soleil et à profiter de cette météo clémente qui annonce l’arrivée imminente de la saison printanière.

À LIRE AUSSI :

>> Horaires de l’imsak et de l’iftar du lundi 8 Ramadan (18 mars 2024)