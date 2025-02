Bulletin météo en Algérie : temps pluvieux ou ensoleillé, que disent les prévisions de ce 4 février

Un temps froid et hivernal domine toujours plusieurs régions du pays en ce début de février. Pour ce mardi, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) maintiennent une vigilance jaune pour des risques de pluie et d’orage dans plusieurs wilayas.

D’après le bulletin de Météo Algérie, cette alerte concerne les wilayas de Sidi Bel Abbès, Relizane, Béjaïa, Tiaret, Mostaganem, Annaba, Aïn Témouchent, Tlemcen, Skikda, Jijel, El Tarf, Saïda, Naâma, Mascara et Oran.

Que disent les prévisions météo de ce mardi 4 février ?

Les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce mardi 4 février annoncent des passages nuageux accompagnés de précipitations sur plusieurs régions, avec des chutes de neige sur les reliefs et des écarts de température notables entre le nord et le sud.

Dans l’Ouest du pays, les conditions météorologiques resteront perturbées avec des passages nuageux et quelques averses, notamment sur les régions côtières et intérieures. Une amélioration est toutefois attendue en soirée. Sur les hauteurs dépassant 1200 à 1300 mètres d’altitude, la neige fera son retour, rendant les déplacements plus délicats.

Les régions du Centre et de l’Est connaîtront également un ciel nuageux avec des pluies locales, principalement sur les zones côtières et intérieures. Là encore, des chutes de neige sont à prévoir, cette fois sur les reliefs situés au-delà de 1300 à 1400 mètres d’altitude.

Pour ce qui est des régions Sud, des passages nuageux couvriront le Nord de Béchar, le Nord du Sahara et la région des Oasis, avec quelques averses principalement sur le Nord de Béchar. En revanche, le ciel restera généralement dégagé sur le reste du Sud du pays.

Qu’en est-il des températures du jour ?

En baisse, les températures varieront selon les régions. Sur les zones côtières, les maximales atteindront entre 14 et 15 °C, tandis qu’à l’intérieur du pays, elles se situeront entre 7 et 14 °C. Dans le Sud, la chaleur affichera des maximales oscillant entre 12 et 30 °C.

En bref, les conditions météorologiques pour ce mardi restent marquées par un épisode d’instabilité, avec la persistance des pluies et des chutes de neige dans plusieurs régions. Ainsi, il est conseillé aux habitants des zones montagneuses et aux automobilistes d’être vigilants face aux risques liés à ces intempéries qui risquent de se prolonger jusqu’à demain.