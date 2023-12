Bulletin météo en Algérie : temps et températures de ce dimanche 24 décembre !

Ce dimanche marque le coup d’envoi des vacances scolaires en Algérie, offrant une perspective ensoleillée pour les premiers jours de congé. Une météo clémente s’annonce, offrant aux vacanciers l’opportunité idéale de profiter pleinement de cette période pour explorer les grands espaces, se lancer dans des randonnées captivantes, se divertir dans les parcs d’attractions ou tout simplement se détendre à domicile.

Les prévisions météorologiques pour ce début de semaine promettent une stabilité atmosphérique sur l’ensemble du territoire national. En effet, les régions Nord du pays bénéficieront d’un ciel dégagé, offrant une journée lumineuse propice aux activités extérieures. Dans le Centre et l’Est, un panorama similaire prévaudra, tandis que l’Ouest se verra orner d’un voile nuageux, conférant un aspect légèrement tamisé au ciel.

Pour les vastes étendues du Sud, le bulletin météo de ce dimanche 24 décembre annonce un ciel généralement voilé, apportant une atmosphère quelque peu nuageuse, mais demeurant favorable à la découverte et aux escapades en plein air. Cette météo clémente offre ainsi un tableau varié selon les régions, vous invitant à profiter de ces vacances avec une météo coopérative et propice à de nombreuses activités en extérieur.

Météo Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Du côté des températures, le bulletin météo du jour prévoit une légère hausse, bien que le froid persiste notamment aux premières lueurs du jour. Pour ce dimanche, les températures atteinderont 10 °C à Blida, 11 °C à Khenchela, 12 °C à Souk Ahras et El Bayadh, 13 °C à Mila et Djelfa, et 14 °C à Tlemcen et Tiaret.

Dans d’autres wilayas, comme Alger, Naama et El Tarf, le thermomètre affichera 15 °C, tandis qu’il atteindra les 16 °C à El Meniaa, Relizane et Skikda. Quant à Timimoun et Chlef, ils enregistreront 17 °C, tandis qu’à El Oued, Beni Abbes et Oran, le mercure atteindra 18 °C. Biskra connaîtra une température de 19 °C, tandis que Tindouf et Djanet bénéficieront de 20 °C. Les températures monteront jusqu’à 22 °C à In Salah et culmineront à 24 °C à In Guezzam.

Cette variété de températures offre un panel diversifié à travers le pays, permettant à chacun de s’adapter et de planifier des activités en fonction de ces conditions météorologiques plus clémentes, tout en gardant à l’esprit les variations de températures matinales et nocturnes.