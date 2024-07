Bulletin météo en Algérie : temps caniculaire attendu ce lundi 29 juillet !

En ce début de semaine, une chaleur intense continue de frapper différentes régions du pays. Météo Algérie annonce un temps caniculaire ce lundi 29 juillet, particulièrement dans les régions intérieures de l’Ouest et du Centre-Ouest, ainsi que sur les régions côtières de l’Est.

D’après la même source, la chaleur affectera également la frontière algéro-malienne vers le Sahara central et la région de Tindouf. Les autres régions du pays ne seront pas épargnées par cette vague de chaleur.

Ce lundi, les températures maximales varieront entre 31 et 43 °C sur les régions côtières, entre 37 et 45 °C sur les régions intérieures et entre 35 et 48 °C dans notre grand Sud. D’ailleurs, il convient de rappeler que deux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de l’Office National de la Météorologie (ONM) sont en cours de validité aujourd’hui.

BMS Canicule – Météo Algérie : quelles sont les wilayas concernées ?

Le premier BMS place en vigilance orange “canicule” les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Dans ces zones, les températures maximales oscilleront entre 40 et 42 °C, notamment au Sud de ces wilayas, avec des minimales allant de 24 à 30 °C.

Le second BMS concerne les wilayas de Relizane, Chlef et Aïn Defla. Et prévoit des températures maximales atteignant les 44 °C, pouvant même dépasser les 46 °C, tandis que les minimales varieront entre 28 et 33 °C.

Météo Algérie : quel temps faut-il prévoir ce lundi 29 juillet ?

En plus de ces alertes à la canicule, le bulletin météo de ce lundi 29 juillet prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions Nord du pays, devenant pré-orageux sur les côtes de l’Ouest en soirée. Dans l’intérieur, les Hauts Plateaux et les Aurès, des formations cumuliformes apparaîtront dans l’après-midi et en soirée, avec le développement de quelques foyers orageux isolés sur les régions de l’Ouest et du Centre.

Dans les régions sahariennes, les prévisions météo de l’ONM annoncent un ciel généralement dégagé. Cependant, des formations cumuliformes seront au rendez-vous de l’Extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et le Sud-Ouest durant l’après-midi et la soirée. Ces formations pourraient développer quelques cellules orageuses sur l’Extrême Sud, entraînant localement des averses de pluie.

En outre, Météo Algérie a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune “pluie” et “orage” ce lundi 29 juillet. Les wilayas concernées sont Sidi-Bel-Abbès, Tissemsilt, In-Guezzam, Bordj-Bou-Arreridj, M’sila, Bordj-Badji-Mokhtar, Tiaret, Tamanrasset, In Salah, Tizi-Ouzou, Batna, Sétif, Djelfa, Tlemcen, Khenchela, Médéa, Adrar, Saïda, Bouira, et Mascara.