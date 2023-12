Bulletin météo en Algérie : retour de la pluie et baisse des températures ce 3 décembre !

En ce début de mois de décembre, alors que l’année tire tranquillement sa révérence, les conditions météorologiques évoluent de manière significative. Avec l’arrivée de ce nouveau mois, les signes distinctifs de la saison hivernale se font sentir : des précipitations plus fréquentes, principalement sous forme de pluie, ainsi qu’une baisse notable des températures. Ces changements atmosphériques impactent notre quotidien et exigent une préparation adéquate pour affronter les semaines à venir. Dans cet article, découvrez le bulletin météo de ce dimanche afin de vous aider à vous préparer au mieux aux conditions climatiques à venir.

Alors que décembre pointe le bout de son nez, le retour des averses est à prévoir. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis une alerte jaune à la vigilance pour des risques d’orage et de pluie dans cinq (5) wilayas de l’Est du pays. Cette vigilance concerne spécifiquement les wilayas de Guelma, Annaba, Skikda, Jijel et El Tarf. Cette notification met en évidence la nécessité accrue de vigilance, surtout pour les conducteurs et les usagers de la route. Il est donc crucial de rester informé des conditions météorologiques en évolution et d’adapter ses déplacements en conséquence pour garantir une sécurité optimale.

Météo Algérie : que disent les prévisions de ce dimanche 3 décembre ?

Les prévisions météorologiques pour le début de cette semaine offrent un panorama varié à travers les différentes régions du pays. À l’Ouest, un ciel voilé s’étendra, tandis que dans les régions centrales, une clarté générale devrait prédominer. En revanche, du côté Est, le retour de la pluie est annoncé, sous un ciel nuageux ponctué d’éclaircies et de rares averses. Pour les vastes contrées de notre grand Sud, le bulletin météo de ce dimanche 3 décembre 2023 prévoit un ciel voilé sur l’extrême Sud et le Nord du Sahara, contrastant avec un ciel majoritairement dégagé sur l’ensemble des autres régions sahariennes.

Pour ce dimanche, le thermomètre indique des températures en baisse, atteignant les 9 °C à Djelfa et à Souk Ahras, 11 °C à Naama et à Tissemsilt, et 12 °C à Médea, Guelma et Tlemcen. De plus, le mercure affichera 14 °C à Mascara, Bouira et Annaba. Les températures de ce dimanche iront jusqu’à 16 °C à Alger, Mostaganem et El Meniaa, avec des prévisions de 17 °C à El Oued et à Relizane. Des températures plus élevées seront également au rendez-vous aujourd’hui, avec 20 °C à Beni Abbes, 24 °C à Adrar, et des valeurs encore plus chaudes à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, avec des pics à 29 °C et 31 °C à In Guezzam.