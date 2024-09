Bulletin météo en Algérie : quelles prévisions vous attendent ce mardi 3 septembre ?

La pluie continue de s’abattre sur diverses régions d’Algérie, signalant l’arrivée imminente de l’automne. Les services de Météo Algérie ont placé un grand nombre de wilayas sous vigilance jaune pour les phénomènes de pluie et d’orage.

Cette alerte météo concerne les wilayas de Sidi-Bel-Abbès, Souk-Ahras, El-Oued, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, Béjaïa, M’sila, Tiaret, Mila, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, In-Salah, Tizi-Ouzou, Batna, Annaba, Sétif, Djelfa, Constantine, Skikda, Jijel, Khenchela, Médéa, El-Tarf, Adrar, Saïda, Naâma, et Bouira.

En parallèle, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) pour une vigilance orange, spécifiquement pour les wilayas de Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam. La quantité de pluie estimée oscille entre 20 et 40 mm. Cette alerte reste en vigueur jusqu’au mardi 3 septembre 2024 à 03h00.

Quelles sont les prévisions météo de ce 3 septembre ?

Ce mardi 3 septembre 2024, les prévisions météo s’annoncent variées à travers le pays. Au Nord, la journée sera marquée par un ciel souvent voilé. Les formations nuageuses de type cumuliformes couvriront l’intérieur du pays, notamment les Hauts plateaux et les Aurès, au cours de l’après-midi et en soirée. Ces nuages pourraient engendrer des foyers orageux isolés, entraînant des averses de pluie locales.

Dans les régions sahariennes, la météo promet également de la diversité. De la frontière Algéro-Malienne, particulièrement dans les régions de Tindouf et Béchar, le ciel sera souvent voilé avec une tendance orageuse en fin d’après-midi et en soirée. Cette instabilité pourrait se traduire par des orages locaux, accompagnés de quelques averses de pluie.

En direction de l’Extrême Sud, vers le Hoggar/Tassili et du Sud du Sahara Central, les conditions seront similaires avec un ciel voilé et la formation possible de cellules orageuses. Ces cellules pourraient générer des averses de pluie locales. Pour le reste des régions sahariennes, attendez-vous à un ciel généralement dégagé à partiellement voilé.

Qu’en est-il des températures du jour ?

En ce qui concerne les températures maximales du jour, l’Office National de Météorologie (ONM) prévoit des valeurs variant entre 28 et 34 °C le long des côtes. Les régions intérieures connaîtront des températures allant de 31 à 39 °C, tandis que dans les régions sahariennes, les températures pourraient atteindre entre 30 et 45 °C.