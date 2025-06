Bulletin météo en Algérie : quel temps faut-il prévoir ce dimanche 8 juin ?

L’Algérie célèbre le troisième jour de l’Aïd El-Adha ce dimanche 8 juin, de nombreuses familles cherchent à profiter de cette journée fériée pour partager des moments conviviaux. Mais avant d’organiser un pique-nique, une sortie en plein air ou un simple déjeuner chez les proches, il est important de jeter un œil aux prévisions météo du jour. Et pour cause, le ciel ne sera pas au beau fixe partout !

En ce début de semaine, le temps s’annonce particulièrement contrasté selon les régions. Sur les régions côtières, le soleil dominera globalement avec un ciel dégagé à peu nuageux, même si quelques passages nuageux restent possibles dans l’après-midi. Ces conditions offrent une belle occasion pour les sorties en bord de mer ou les balades en plein air.

En revanche, dans les régions de l’intérieur, le décor s’assombrit. Une couverture nuageuse plus dense s’étendra sur plusieurs wilayas, avec des averses orageuses attendues, notamment à l’ouest et à l’est du pays.

Dans le sud du pays, le climat variera fortement d’une région à l’autre. Le nord du Sahara et le sud du Sahara oriental connaîtront un ciel nuageux accompagné de pluies, tandis que le Grand sud bénéficiera d’un temps plus calme, entre ciel clair et voile partiel.

Vigilance en Algérie : de nombreuses wilayas sous alerte jaune !

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune pour des risques d’orages et de pluies dans plusieurs wilayas du territoire. Cette alerte concerne les wilaya de Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Tissemsilt, In Guezzam, Laghouat, Bordj Bou Arréridj, Relizane, Béjaïa, M’sila, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret et Mila.

Ainsi que les wilayas de Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Tizi Ouzou, Chlef, Batna, Sétif, Djanet, Djelfa, Illizi, Tlemcen, Constantine, El Bayadh, Jijel, Khenchela, Aïn Defla, Médéa, Biskra, Saïda, Naâma, Bouira, Mascara et Ouled Djellal.

Cette vigilance jaune signifie que les conditions météorologiques pourraient évoluer rapidement, avec un risque modéré de phénomènes potentiellement dangereux Les citoyens sont donc invités à faire preuve de prudence, à éviter les déplacements inutiles dans les régions concernées et à suivre de près les bulletins météorologiques actualisés.

Deux secousses telluriques enregistrées à Chlef et Médéa en l’espace de 24 heures

L’activité sismique se poursuit dans le nord de l’Algérie. En l’espace de vingt-quatre heures, deux tremblements de terre ont secoué les wilayas de Chlef et de Médéa, selon les données communiquées par le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).

La première secousse s’est produite dans la nuit du jeudi 5 juin 2025, à 03h22 du matin. Le CRAAG a précisé que le séisme, d’une magnitude de 4 sur l’échelle de Richter, s’est déclenché à 3 km au nord-ouest de Mihoub, une localité située dans la wilaya de Médéa.

Quelques heures plus tard, une nouvelle secousse a été enregistrée, cette fois-ci dans la wilaya de Chlef. Le vendredi 6 juin, à 03h27, les capteurs sismiques du CRAAG ont détecté un séisme de magnitude 3, localisé à 15 km au nord de Beni Haoua, une ville côtière connue pour son activité tellurique.