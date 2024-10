Bulletin météo en Algérie : que disent les prévisions de ce mercredi 30 octobre ?

Les conditions météorologiques en Algérie continuent de varier, apportant depuis le début de la semaine un mélange de pluies, d’orages et de vents violents. Pour ce mercredi, la météo apporte son lot de surprises selon les régions. Voici les prévisions détaillées de la journée !

Dans les régions Ouest, le ciel restera généralement dégagé. En revanche, les régions Centre et Est connaîtront un ciel souvent voilé, voire localement nuageux, avec quelques pluies isolées. Les précipitations pourraient prendre la forme d’averses orageuses sur les hauts plateaux du Centre, jusqu’aux régions côtières du Centre-Est.

🟢 À LIRE AUSSI : Face à l’affluence record, le métro d’Alger annonce des mesures “exceptionnelles”

Du côté des régions sahariennes, la météo réserve aussi quelques surprises. Le Nord Sahara et les Oasis seront partiellement nuageux, avec des risques de pluies, parfois accompagnées d’orages. Ces averses s’étendront progressivement vers le Nord des Oasis en fin d’après-midi. Dans le reste des régions sahariennes, le ciel restera dégagé à partiellement voilé.

Météo Algérie : quelles sont les températures maximales du jour ?

Quant aux températures, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit un mercure relativement élevé pour cette période de l’année. Les valeurs attendues pour ce 30 octobre oscillent entre 23 et 28 °C sur les régions côtières, entre 18 et 27 °C dans les régions intérieures et entre 20 et 37 °C dans les zones sahariennes.

Vents violents, pluies, orages… : quelles sont les régions en alerte ce mercredi ?

Les pluies et les orages persistent dans plusieurs régions du pays, notamment celles du Centre. Météo Algérie a d’ailleurs émis une vigilance jaune pour plusieurs wilayas, incluant Djelfa, M’sila, Médéa, Bouira, Bordj Bou Arréridj, Tizi Ouzou et Béjaïa, en raison des risques de pluies et d’orages.

🟢 À LIRE AUSSI : Stations-service : NAFTAL généralise le paiement électronique TPE au niveau national

En outre, des vents violents continueront de souffler ce mercredi, particulièrement dans les régions de l’Ouest et du Centre. L’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune les wilayas de Naâma, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Oran, Relizane, Mostaganem, Chlef, et Mascara, en raison de vents violents.

🟢 À LIRE AUSSI : Bilan humain très lourd : 11 morts dans un accident de navette transportant des employés à Ouargla

Ces conditions météorologiques difficiles augmentent aussi le risque de vents de sable, particulièrement dans les wilayas déjà citées, ainsi que dans les régions de Béchar et Béni Abbès. Face à ces conditions, la vigilance reste de mise, particulièrement en adoptant une conduite sécurisée pour prévenir les accidents de la route.