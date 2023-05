Bulletin météo en Algérie pour ce jeudi 11 mai : soleil radieux ou nuages ​​pluvieux ?

Le mois de mai marque généralement la transition entre le printemps et l’été. Les températures commencent à augmenter progressivement, avec des journées de plus en plus chaudes, mais les soirées restent encore relativement fraîches. En termes de précipitations, le mois de mai est assez variable selon les régions. Certaines zones peuvent encore recevoir des pluies abondantes tandis que d’autres connaissent une période plus sèche.

Pour ce jeudi 11 mai 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu « un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Ouest et Centre du pays, devenant de plus en plus nuageux avec quelques pluies orageuses sur les régions côtières et intérieures du Centre-Est, d’améliorant en cours de nuit ».

Au niveau des régions Est du pays, les services de Météo Algérie ont fait savoir que » des passages nuageux, devenant plus fréquents à partir de la soirée avec quelques averses de pluie parfois orageuses, marquera les régions côtières et intérieures ». Tandis qu’ « un ciel voilé à localement nuageux couvrira les hauts plateaux et les Aurès, avec quelques averses de pluies parfois orageuses, s’accentuant à partir de l’après-midi ».

Pour ce qui est des régions sahariennes, l’ONM a prévu « un ciel dégagé à partiellement voilé ». Cependant, la même source a noté qu’ « un temps relativement chaud continuera d’affecter ce jeudi les régions allant de la frontière algéro-malienne vers la région de Tindouf et de Beni Abbes ».

Par ailleurs, il convient de souligner que Météo Algérie a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » plusieurs wilayas de l’Est du pays. D’après le site de l’ONM, il s’agit des wilayas de Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Tébessa, Batna et Khenchela.

Météo Algérie : qu’en est-il des températures prévues ce jeudi ?

Concernant les températures maximales prévues ce jeudi 11 mai 2023, l’ONM a fait savoir qu’elles oscilleront entre 21 et 30 °C sur les régions côtières, entre 20 et 34 °C sur les régions intérieures et entre 31 et 44 sur les régions sahariennes. Ainsi, le mercure affichera 22 °C à Jijl, 23 °C à El Tarf, 25 °C à Tenes et à Tipaza et 30 °C à Tlemcen. Mais aussi, 21 °C à Khenchela, 25 °C à Mila, 26 °C à Médea, 30 °C à Saida et 23 °C à Mascara. Enfin, la température atteindra 31 °C à Laghouat, 38 °C à El Meniaa et 41 °C à Adrar.