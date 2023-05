Bulletin météo en Algérie pour ce 9 mai : chaleur, pluies, vents… quelles sont les prévisions ?

Le temps peut avoir un impact significatif sur nos vies au quotidien, notamment lors de la planification de nos activités. Si vous vous demandez quel temps il fera en Algérie ce 9 mai, vous êtes au bon endroit. Dans cet article, nous allons examiner les prévisions météorologiques pour la journée d’aujourd’hui, sur l’ensemble du territoire national, en explorant les différents phénomènes météorologiques attendus tels que la chaleur, les pluies et les vents. Que vous ayez prévu de sortir pour une journée de détente en plein air ou que vous soyez curieux de connaître les conditions dans votre région, nous avons rassemblé toutes les informations dont vous avez besoin

Sur son site internet, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune « pluie » plusieurs wilayas de l’Est du pays. En effet, il s’agit des wilayas de Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum el Bouaghi, Batna, Khenchela et Tebessa. D’après la même source, la pluie, mais aussi des orages, affecteront également les wilayas d’El Oued, Touggourt et Ouargla.

Par ailleurs, les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune « vent de sable » et « vent violent » les wilayas de M’sila, Djelfa, Laghouat, Ouled Djellal, Biskra, El M’ghair, El Oued, Touggourt, Ghardaia, El Meniaa, Ouargla, Timimoun, Illizi, In Salah et Adrar. De plus, l’ONM a aussi placé en vigilance jaune « vent violent » les wilayas de Tebessa, Oum El Bouaghi, Batna et Khenchela.

Météo Algérie : quel temps prévoir ce mardi 9 mai ?

Dans son bulletin météorologique pour ce mardi 9 mai 2023, l’ONM a prévu « quelques passages nuageux sur les régions Est du pays, avec quelques pluies, notamment près des cotes, s’améliorant en fin de journée ». Le bulletin d’aujourd’hui a aussi indiqué qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé marquera les régions du Centre et de l’Ouest du pays ».

Au niveau des régions sahariennes, Météo Algérie a prévu « un ciel généralement dégagé sur les Oasis, et un ciel souvent voilé de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et de la frontière algéro-malienne vers le Sahara Central, avec une faible tendance orageuse en fin d’après-midi vers la région de Bordj Badji Mokhtar ». « Un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions », a noté la même source.

En outre, l’ONM a fait savoir qu’ « un temps chaud persistera aujourd’hui les régions allant de la frontière algéro-malienne vers la région de Tindouf et le Sahara Central ». D’ailleurs, les mêmes services ont indiqué que les températures maximales attendues ce mardi oscilleront entre 19 et 35 °C sur les régions côtières, entre 17 et 34 °C sur les régions intérieures et entre 29 et 42 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, le mercure affichera 22 °C à Jijel, 24 °C à Médea, 27 °C à Tenes, 28 °C à Tipaza et 35 °C à Tlemcen. Mais aussi, 19 °C à Tebessa, 21 °C à Guelma, 29 °C à Naama et à Laghouat. Enfin, Météo Algérie a prévu des températures avoisinant les 31 °C à M’sila et les 35 °C à Djanet et à Béchat.

Vents de sable et vents violents : quels gestes faut-il adopter ?

Les vents de sable, également connus sous le nom de tempêtes de poussière, peuvent réduire considérablement la visibilité et causer des problèmes respiratoires. Voici quelques gestes à adopter en cas de vents de sable :

Restez à l’intérieur autant que possible et fermez toutes les portes et les fenêtres pour éviter que la poussière ne pénètre dans la maison.

Si vous devez sortir, portez des vêtements couvrants et un masque pour protéger votre peau et vos voies respiratoires.

Si vous conduisez, ralentissez et allumez vos feux de croisement pour améliorer votre visibilité.

Évitez les zones de construction et les zones dans lesquelles des matériaux lourds sont entreposés, car ils peuvent être soufflés par le vent et causer des dommages.

Les vents violents peuvent aussi causer des dommages importants aux structures, aux arbres et aux lignes électriques, et présenter un danger pour les personnes. Voici quelques gestes à adopter en cas de vents violents :

Restez à l’intérieur autant que possible et évitez de sortir, en particulier sous les arbres ou à proximité de bâtiments ou de structures qui pourraient s’effondrer.

Si vous devez sortir, tenez-vous loin des lignes électriques et des objets volants.

Si vous conduisez, réduisez votre vitesse et soyez attentif aux objets volants ou aux branches qui pourraient tomber sur la route.

Assurez-vous que les portes et les fenêtres de votre maison sont bien fermées pour éviter les infiltrations d’air et les dégâts matériels.

En résumé, il est important de prendre des mesures de sécurité appropriées en cas de vents de sable ou de vents violents pour protéger votre santé et votre sécurité, et éviter les dommages matériels.