Bulletin météo en Algérie pour ce 3 mars : un début de semaine pluvieux en perspective !

Le mois de mars s’est discrètement installé, accompagné de son cortège habituel de changements météorologiques. Après un week-end clément, durant lequel le temps a donné l’impression de prendre une pause, la pluie reprend le dessus, inscrivant une nouvelle dynamique pour cette nouvelle semaine qui débute. Dans cet article, nous vous livrons le bulletin météo en Algérie pour ce dimanche 3 mars 2024.

La pluie s’impose à nouveau en ce début de semaine, s’étendant sur différentes régions du pays. Les prévisions météo pour ce dimanche révèlent un ciel généralement voilé sur l’ensemble des régions Nord du pays, avec des averses orageuses au niveau des régions intérieures du Centre et de l’Ouest. Quelques éclaircies pourraient toutefois percer à travers les nuages dans l’intérieur de l’Est.

Du côté des régions sahariennes, une atmosphère plus clémente prévaudra, avec un ciel majoritairement dégagé qui dominera l’ensemble de notre grand Sud. Quelques nuages pourraient cependant se former dans l’extrême Sud du pays, offrant un contraste saisissant avec le ciel dégagé habituel de ces régions.

Du côté des températures, une diversité de valeurs caractérisera la journée d’aujourd’hui. Tlemcen enregistrera 5 °C, Blida se situera à 6 °C. Alors que Sétif affichera 9 °C au thermomètre, tandis qu’El Bayadh et El Tarf atteindront respectivement 11 °C. Pour Chlef et Skikda, la température sera de 12 °C, pendant ce temps, Alger connaîtra une journée à 14 °C. Plus au Sud, Naama enregistrera 15 °C et Oum El Bouaghi affichera 16 °C. De plus, Béchar atteindra 24 °C, In Salah 28 °C et In Guezzam culminera à 34 °C.

Alerte Météo Algérie : vigilance jaune « pluies » et « vents » dans ces wilayas !

Par ailleurs, il convient de noter que l’ONM a émis une vigilance jaune pour « pluie » et « orage » dans plusieurs wilayas du pays. En effet, cette alerte jaune concerne les wilayas de Tlemcen, Mostaganem, Relizane, Chlef, Ain Defla, Tipaza et Blida.

En outre, les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune « vent violent » et « vent de sable » les wilayas de Naama, El Bayadh, Tiaret, Laghouat, Djelfa, M’sila, Ouled Djellal, El M’Ghair et Biskra. D’après la même source, des vents violents souffleront également dans les wilayas d’Ain Témouchent et d’Oran.

Ainsi, la prudence reste de mise, notamment pour les conducteurs. Il est aussi important de suivre les dernières mises à jour de l’ONM pour prendre les précautions nécessaires en vue de se protéger contre les intempéries éventuelles.

