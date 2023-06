Bulletin météo en Algérie pour ce 29 juin : quel temps fera-t-il ce 2ᵉ jour de l’Aïd al-Adha ?

Pour ce deuxième jour de l’Aïd al-Adha, un temps stable et ensoleillé marquera la quasi-totalité du territoire national. Seulement, la pluie pourrait faire son retour pour affecter certaines régions du pays, notamment celles de l’intérieur.

En effet, les régions de l’Est et de l’intérieur du pays, ainsi que le Nord Sahara, connaîtront ce jeudi un ciel voilé avec une tendance orageuse et de rares averses. Cependant, les régions du Centre, de l’Ouest et du Sahara central profiteront d’un ciel généralement dégagé pour cette journée du 29 juin 2023. De plus, il convient de préciser que l’extrême Sud du pays sera marqué par un ciel partiellement voilé.

D’ailleurs, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Naama, Sidi Bel Abbes, Saida, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, M’sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna, Biskra, Khenchela, Tebessa, Oum El Bouaghi, Constantine et Mila. Mais aussi, la wilaya de Tamanrasset.

Bulletin météo : les températures pour ce jeudi 29 juin

Les prévisions météo pour ce jeudi 29 juin, coïncidant avec le deuxième jour de l’Aïd al-Adha, indiquent que la température atteindra 28 °C à Souk Ahras, 29 °C à Tipaza, à Oran et à Sétif, 31 °C à Alger, à Tlemcen et à El Tarf, 34 °C à Mascara et à Batna, 36 °C à Tiaret et à Djelfa et 39 °C à Laghouat et à Djanet. Aujourd’hui, le mercure affichera 41 °C à El Meniaa et à Ghardaia, 43 °C à Timimoun et à Ouled Djellal, 45 °C à Beni Abbes et à Tindouf et 46 °C à Adrar.

Dans ce même sillage, il est à rappeler que lorsque les températures augmentent, il est essentiel de bien s’hydrater. Boire suffisamment d’eau est crucial pour maintenir une bonne santé et un bien-être optimal, surtout pendant les journées chaudes. L’hydratation aide à réguler la température corporelle, favorise le bon fonctionnement des organes et soutient l’équilibre des fluides dans le corps. Par conséquent, assurez-vous de boire régulièrement de l’eau tout au long de la journée pour rester maintenir votre hydratation et profiter de votre journée, quelle que soit la météo.