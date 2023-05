Bulletin météo en Algérie pour ce 24 mai : persistance de la pluie ou retour de l’éclaircie ?

La pluie a fait son grand retour durant ce mois de mai ! Alors qu’on s’apprêtait à accueillir l’été après un début de mois aux températures caniculaires, voilà que les averses et les précipitations persistent depuis quelques jours sur différentes régions du pays. Mais qu’en est-il de la journée d’aujourd’hui, le beau temps reprendra-t-il enfin le dessus ?

D’après le bulletin météorologique de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce mercredi 24 mai 2023, un ciel voilé à nuageux couvrira les régions Est du pays, avec quelques pluies, parfois sous forme d’averses orageuses. La même source a aussi indiqué que « des passages nuageux, parfois denses avec quelques pluies par endroits, marqueront les régions Ouest, prenant parfois un caractère d’averses orageuses durant l’après-midi sur les hauts plateaux ».

Au niveau des régions Centre du pays, Météo Algérie a prévu « des passages nuageux, plus denses sur le Centre-Est avec quelques pluies ». Enfin, pour ce qui est des régions sahariennes, l’ONM a prévu « un ciel dégagé à partiellement voilé en général, mais souvent voilé sur la frontière algéro-malienne et de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili ».

En outre, les mêmes services ont fait savoir que les températures maximales prévues aujourd’hui oscilleront entre 20 °C et 25 °C sur les régions côtières, entre 19 °C et 28 °C sur les régions intérieures et entre 26 °C et 43 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, Météo Algérie a indiqué que le mercure atteindra 20 °C à Skikda et à Jijel, 22 °C à Annaba, 23 °C à Alger et 24 °C à Oran. Mais aussi, 19 °C à Khenchela, 21 °C à Mila, 22 °C à Naama, 23 °C à Médea, 27 °C Chlef, 31 °C à Béchar et à El Oued et 34 °C à Adrar.

BMS – Météo Algérie : alerte « pluie » sur plusieurs wilayas

Par ailleurs, il convient de souligner que les services de Météo Algérie ont émis un bulletin météorologique spécial (BMS) qui place en vigilance orange plusieurs wilayas du Centre et de l’Est du pays. D’après cette alerte de niveau 2, des averses de pluies, parfois orageuses, accompagnées localement de chutes de grêles affecteront les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Guelma, Mila, Constantine, Setif, Bordj Bou Arreridj, Bouira, le Nord de M’sila, Oum El Bouaghi et Batna.

Selon la même source, les quantités de pluies estimées atteindront entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm, et ce, durant la validité de ce BMS qui reste en cours jusqu’à 09h00 ce matin.

De plus, l’ONM a également placé en vigilance jaune « orage » les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida, Naama et El Bayadh. Mais aussi, les wilayas de Tipaza, Blida, Alger, Médea, Djelfa, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, M’sila, Béjaia, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Constantine, Souk Ahras, Guelma, Oum El Bouaghi et Mila.