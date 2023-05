Bulletin Météo en Algérie pour ce 1er mai : persistance d’un temps chaud au Sud du pays

Le mois de mai est déjà arrivé, accompagné d’un temps relativement chaud et des températures caniculaires ayant marqué différentes régions du pays, aussi bien au Nord qu’au Sud. Que vous prévoyiez de participer à des activités en plein air, de profiter d’une journée de repos ou de célébrer la Journée internationale des travailleurs, il est important de connaitre les conditions météorologiques qui vous attendent. Dans cet article, découvrez quel temps il fera aujourd’hui pour mieux profiter de votre journée.

Dans son bulletin météo de ce lundi 1er mai 2023, l’Office National de la Météorologique (ONM) a prévu « un ciel partiellement voilé de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et le Sud du Sahara oriental avec une tendance orageuse à partir de l’après-midi ». Mais aussi, « un ciel souvent voilé sur le Nord Sahara et les Oasis, avec développement de quelques foyers orageux isolés en fin d’après-midi/soirée, pouvant engendrer localement quelques pluies ». « Un ciel généralement dégagé couvrira les autres régions sahariennes », a encore précisé Météo Algérie.

Par ailleurs, il convient aussi de noter que les services de l’ONM ont fait savoir qu’ « un temps relativement chaud marquera ce lundi certaines régions du Sud du pays, allant de l’extrême Sud vers le Sahara Central », où les températures maximales atteindront entre 30 et 43 °C, d’après les prévisions des mêmes services.

Prévisions Météo : quel temps fera-t-il au Nord du pays ?

En outre, et concernant les autres régions du pays, le bulletin météo de ce lundi 1er mai a prévu « un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Ouest du pays ». Au Centre et à l’Est du pays, Météo Algérie a fait savoir qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé marquera les régions côtières, notant des développements de foyers orageux à partir de l’après-midi sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès, pouvant occasionner localement quelques pluies ». Par rapport aux températures maximales prévues aujourd’hui, Météo Algérie a fait savoir qu’elles oscilleront entre 22 et 31 °C sur les régions côtières et entre 20 et 32 °C sur les régions intérieures du pays.