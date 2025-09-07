Bulletin météo en Algérie : pluies orageuses et forte chaleur au programme ce lundi 8 septembre

Un temps instable continue de dominer les prévisions météo en Algérie. Pour ce lundi 8 septembre 2025, une perturbation active, accompagnée de pluies et d’orages, va toucher plusieurs wilayas du pays, tandis qu’une vague de chaleur persiste dans l’Est. Dans cet article, découvrez le temps qui vous attend aujourd’hui.

Selon un bulletin météo spécial (BMS) émis par Météo Algérie, les wilayas de Béchar, Naâma, El Bayadh, Saïda et Sidi Bel Abbès sont placées en vigilance orange « pluies ». Les précipitations attendues varieront entre 20 et 30 mm, avec des cumuls pouvant localement dépasser les 40 mm. Cette alerte reste valable jusqu’à 3h00 ce lundi.

En plus de cette perturbation, d’autres régions du pays connaîtront également un temps pluvieux et orageux. L’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune les wilayas suivantes : Alger, Souk-Ahras, Tipaza, Tissemsilt, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Relizane, Béjaïa, M’sila, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Tizi-Ouzou, Chlef, Batna, Tindouf, Sétif, Djelfa, Tlemcen, Constantine, Jijel, Khenchela, Aïn Defla, Médéa, Adrar, Boumerdès, Bouira, Mascara, Oran et Blida.

Météo Algérie : canicule persistante dans ces régions !

Parallèlement à ces intempéries, une vague de chaleur continue de frapper certaines régions de l’Est du pays. Météo Algérie maintient en vigueur un BMS « canicule » de niveau orange pour les wilayas de Skikda, Annaba et El Tarf. Les températures maximales atteindront 39 à 41 °C, en particulier dans les zones sud de ces wilayas, tandis que les minimales oscilleront entre 28 et 32 °C.

Climat : l’Algérie participe à la Semaine africaine du climat 2025 à Addis-Abeba

L’Algérie a pris part à la Semaine africaine du climat 2025, organisée du 1er au 6 septembre à Addis-Abeba (Éthiopie). Une délégation du ministère de l’Environnement et de la Qualité de la vie a représenté le pays dans ce rendez-vous continental consacré à la lutte contre le changement climatique.

La délégation comprenait Fouzi Benzid, directeur de la coopération, Nadjib Drouiche, chargé d’études et de synthèse, ainsi que Soumia Amroune, chargée de communication. Leur participation a mis en avant le rôle de l’Algérie dans le renforcement de la coopération régionale et dans le partage de solutions innovantes en faveur d’un développement durable et d’une transition juste, en ligne avec l’Agenda 2063 de l’Union africaine et l’Accord de Paris.

Lors de son intervention, Nadjib Drouiche a présenté la loi 25-02 relative à la gestion des déchets, tout en partageant des expériences nationales en matière de lutte contre le changement climatique. À travers cette présence, l’Algérie confirme son engagement dans les débats africains sur le climat et son ambition de contribuer activement à la construction d’un avenir plus durable pour le continent.