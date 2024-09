Bulletin météo en Algérie : pluie ou soleil, quel temps prévoir pour ce mardi 1ᵉʳ octobre ?

Ce mardi, le mois d’octobre s’installe en Algérie, apportant avec lui des prévisions météorologiques typiques de la saison automnale. Les jours à venir promettent des averses de pluie persistantes et une baisse des températures. Dans cet article, découvrez le bulletin météo en Algérie pour ce 1ᵉʳ octobre.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a placé plusieurs wilayas du pays en vigilance jaune pour des risques de « pluies » et d’ « orage ». Les régions concernées incluent Sidi-Bel-Abbès, In Guezzam, Laghouat, M’sila, Tiaret, Tamanrasset, In Salah, Djelfa, Tlemcen, El Bayadh, Saïda, Naâma et Béchar.

Cette alerte météo appelle à la prudence, notamment pour les usagers de la route, qui doivent redoubler de vigilance en raison des conditions météorologiques changeantes. Il est également important de rester attentif aux mises à jour de Météo Algérie afin de suivre l’évolution de la situation météorologique.

Quelles sont les prévisions météo en Algérie pour ce 1ᵉʳ octobre ?

Pour ce 1ᵉʳ octobre, les prévisions de l’ONM annoncent un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions Nord du pays. Néanmoins, quelques nuages se formeront au-dessus des régions côtières de l’Ouest et du Centre durant la matinée. À partir de l’après-midi, Météo Algérie prévoit des développements nuageux sur les régions intérieures, les hauts plateaux et la région des Aurès. Ces changements atmosphériques s’accompagneront d’orages isolés, susceptibles de provoquer des pluies locales.

En ce qui concerne les régions sahariennes, un ciel dégagé à partiellement voilé dominera le paysage. Toutefois, des nuages pourraient apparaître en fin de journée, en particulier sur l’extrême Sud, vers le Hoggar/Tassili, ainsi que le long de la bande frontalière algéro-malienne.

Les températures, quant à elles, afficheront des valeurs maximales oscillant entre 25 et 32 °C sur les régions côtières. Les régions intérieures enregistreront des températures maximales comprises entre 29 et 35 °C, tandis que les régions sahariennes connaîtront des maximales allant de 32 à 43 °C.