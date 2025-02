Bulletin météo en Algérie : pluie ou soleil, quel temps prévoir ce samedi 15 février ?

Après plusieurs jours marqués par des précipitations, une amélioration progressive s’amorce ce week-end. Le temps se calme peu à peu, offrant un répit bienvenu. Dans cet article, découvrez les prévisions météo détaillées pour ce samedi 15 février 2025.

L’Office National de la Météorologie a émis une alerte concernant des précipitations orageuses dans deux wilayas du Sud du pays. Selon une alerte à la vigilance jaune de niveau 1, les wilayas de Béni Abbès et de Béchar connaitront des averses orageuses ce samedi.

Ces averses orageuses devraient débuter à minuit et se poursuivre jusqu’à 3h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Les habitants de ces régions sont appelés à la vigilance face à ces conditions météorologiques potentiellement intenses.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il aujourd’hui ?

Au Nord du pays, la journée s’annonce plutôt clémente avec des conditions météorologiques variées selon les régions. Un ciel voilé dominera l’Ouest, tandis que le Centre et l’Est profiteront d’un temps ensoleillé et dégagé. Seule l’extrême Est pourrait voir apparaître quelques nuages.

Dans le Sud, la météo restera globalement agréable avec un ciel dégagé et ensoleillé sur la majeure partie des régions sahariennes. Toutefois, une perturbation à l’Ouest pourrait apporter des pluies et quelques averses locales.

Ainsi, ces conditions météorologiques offriront un temps stable sur une grande partie du territoire, malgré quelques précipitations attendues dans certaines zones du Sud-Ouest.

Changement climatique : une hausse alarmante des températures dans le monde

Le réchauffement climatique s’accélère à un rythme inquiétant, bouleversant les températures et modifiant le régime des précipitations à l’échelle mondiale. Les données récentes confirment une tendance à la hausse, mettant à mal les repères climatiques traditionnels.

Depuis 1920, la température moyenne mondiale ne cesse d’augmenter. Entre 2015 et 2022, la planète a connu ses huit années les plus chaudes jamais enregistrées. En 2022, la température moyenne mondiale a dépassé de 1,15 °C celle de l’ère préindustrielle, accompagnée de concentrations records de gaz à effet de serre.

Les épisodes de chaleur s’intensifient où les journées dépassant 25 °C se multiplient, gagnant jusqu’à huit jours supplémentaires par décennie. En parallèle, le nombre de jours de gel recule dans toutes les régions.

Le pourtour méditerranéen subit des précipitations de plus en plus intenses. Les épisodes dépassant 200 mm de pluie en une journée deviennent plus fréquents, augmentant le risque d’inondations et d’événements météorologiques extrêmes.

Le réchauffement climatique s’impose désormais comme une réalité indéniable, transformant profondément les équilibres météorologiques et climatiques en France et dans le monde.