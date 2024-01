Bulletin météo en Algérie : légère hausse des températures ce jeudi 25 janvier !

Une atmosphère météorologique stable persiste à travers l’ensemble du territoire national, où un ciel serein et un soleil éclatant marquent les quatre recoins du pays. Cette constance météorologique s’accompagne d’une tendance à la hausse des températures en cette fin de semaine. Le mercure se prépare à grimper, promettant des conditions plus chaudes pour les jours à venir. Dans cet article, plongeons dans les détails du bulletin météo de ce jeudi 25 janvier 2024 pour une vision complète et précise des prévisions à anticiper !

D’après les prévisions des services de l’Office National de la Météorologie (ONM), un temps relativement chaud s’installe ce jeudi sur les régions côtières et intérieures de l’Ouest et du Centre-Ouest du pays. Le bulletin météo de ce 25 janvier révèle des températures maximales variant entre 21 et 27 °C sur les régions côtières, entre 13 et 27 °C sur les régions intérieures et entre 19 et 27 °C sur les régions sahariennes.

Météo Algérie anticipe ainsi 21 °C à Jijel et à Annaba, 23 °C à Ténès, 24 °C à Alger, et une pointe à 27 °C à Tlemcen. De même, ce jeudi, les indications météorologiques signalent que le mercure oscillera autour de 20 °C à Mila, 23 °C à Tiaret, 24 °C à Relizane et à Bouira, et atteindra 25 °C à Boussada. Dans les régions sahariennes, les prévisions affichent 19 °C à Djanet, 21 °C à Timimoun, et 25 °C à Tindouf.

Prévisions météo en Algérie : quel temps prévoir ce jeudi ?

Cette légère hausse des températures annonce des prévisions particulièrement clémentes sur l’ensemble du territoire national pour cette fin de semaine. Le dernier bulletin météo de l’ONM a prévu un ciel dégagé qui s’étendra au-dessus de toutes les régions du pays. Profitez de cette clémence météorologique qui se dessine, révélant un panorama ensoleillé propice à des conditions agréables.

Toutefois, les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune deux wilayas de notre grand Sud, mettant en garde contre des risques de vents violents et de vents de sable. D’après la même source, il s’agit des wilayas d’Adrar et de In Salah qui pourrait connaitre des conditions venteuses, pouvant engendrer des soulèvements de sable. La vigilance reste donc de mise pour les habitants de ces régions ainsi que pour les conducteurs.

