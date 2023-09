Bulletin météo en Algérie : la pluie persistera-t-elle ce lundi 11 septembre ?

Un temps contrasté avait marqué le début du mois de septembre, entre averses orageuses et vague de canicule. Pour ce lundi 11 septembre 2023, la pluie semble persister sur différentes régions du pays. Dans cet article, découvrez les prévisions météo détaillées pour mieux affronter la journée !

Dans son bulletin météo de ce lundi 11 septembre 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays. Avec développement de foyers orageux isolés sur l’intérieur et les hauts plateaux Ouest, Centre et Centre-Est à partir de l’après-midi, pouvant engendrer quelques averses de pluie par endroits. D’après la même source, ces pluies pourront déborder localement sur le littoral Ouest, Centre et Centre-Est à partir de la soirée.

En outre, les prévisions météo de ce lundi indiquent qu’un ciel souvent voilé couvrira le Sud-Ouest et le Nord Sahara, avec développement de foyers orageux isolés à partir de l’après-midi, engendrant des averses de pluie par endroits. Météo Algérie a aussi prévu un ciel partiellement voilé de l’extrême Sud vers le Haggar/Tassili et le Sahara Central, avec développements orageux isolés à partir de l’après-midi, pouvant engendrer quelques averses de pluie par endroits. Enfin l’ONM a noté qu’un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions sahariennes.

D’ailleurs, il convient de noter que les mêmes services ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida, Mascara, Alger, Tipaza, Tissemsilt, In Guezzam, Laghouat, Relizane, M’sila, Bordj Badji Mokhtar et Tiaret. Mais aussi, les wilayas de Tamanrasset, In Salah, Tizi Ouzou, Chlef, Tindouf, Djelfa, Tlemcen, El Bayadh, Ain Defla, Médea, Adrar, Naama, Boumerdes, Bouira et Blida.

Prévisions Météo Algérie : qu’en est-il des températures prévues aujourd’hui ?

Concernant les températures prévues aujourd’hui, Météo Algérie a fait savoir qu’elles oscilleront entre 27 et 35 °C sur les régions côtières, entre 32 et 39 °C sur les régions intérieures et entre 36 et 45 °C sur les régions sahariennes. Ainsi, l’ONM a prévu 28 °C à Tenes, 29 °C à Jijel, 30 °C à Tlemcen, 31 °C à Annaba et 32 °C à Alger. Ce lundi 11 septembre, le mercure atteindra 32 °C à Mascara, 34 °C à Sétif et à El Bayadh, 36 °C à Guelma et 38 °C à M’sila. Mais aussi, 36 °C à Djanet, 39 °C à Béchar et 42 °C à El Oued.