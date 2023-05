Bulletin Météo en Algérie : la pluie persistera-t-elle ce dimanche 21 mai ?

De fortes précipitations ont marqué les prévisions météorologiques au cours de ces derniers jours. Ayant débuté avec une vague de canicule, le mois de mai a finalement laissé place au retour de la pluie et à la baisse des températures. D’ailleurs, le mauvais temps risque de persister encore cette semaine. Dans cet article, nous vous présentons le bulletin météo détaillé pour la journée d’aujourd’hui.

Pour les prévisions météo de ce dimanche 21 mai 2023, un ciel nuageux et voilé couvrira les régions du Nord, notamment celles du Centre et de l’Ouest, avec une tendance orageuse et quelques rares averses à sur les régions côtières et intérieures de l’Ouest. Cependant, un ciel dégagé marquera les régions de l’Est du pays. Pour ce qui est de notre grand Sud, le temps sera plus clément, avec un ciel dégagé sur le Nord Sahara et un ciel voilé sur l’extrême Sud.

En outre, il convient de noter que la température atteindra 16 °C à Blida, 17 °C à Constantine, 18 °C à Sétif, à Jijel et à Oum El Bouaghi, 19 °C à Djelfa et à Tébessa. Mais aussi, 20 °C à Annaba, à Tlemcen et à Béjaia, 21 °C à Boumerdes, 22 °C à Alger, à El Bayadh, à Bordj Bou Arreridj et à Mostaganem. En ce début de semaine, le mercure affichera 24 °C à Naama et à Tiaret, 28 °C à Biskra et à Laghouat, 29 °C à El Oued et à Ghardaia, 33 °C à Timimoun et à Illizi et 42 °C à In Guzzam.

Météo Algérie – BMS : alerte pluies et vents violents sur plusieurs wilayas

Par ailleurs, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis un bulletin météorologique spécial (BMS) qui place en vigilance orange les wilayas de Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. D’après cette alerte de niveau 2, des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, affecteront ces wilayas. La quantité de pluies attendues atteindra entre 20 et 40 mm, et ce, durant la validité de ce BMS qui reste en cours jusqu’à 09h00.

De plus, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « pluie » les wilayas de Béjaia, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras. Mais aussi, en vigilance jaune « vent violent » et « vent de sable » les wilayas de Naama, El Bayadh, Béchar, Beni Abbes et Tindouf.