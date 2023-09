Bulletin météo en Algérie : la pluie au rendez-vous ce mercredi 13 septembre

Aujourd’hui, le 13 septembre 2023, la météo réserve des conditions variées dans les différentes wilayas du pays.

Le Nord du pays sera caractérisé par des précipitations tout au long de la journée, offrant un rafraîchissement bienvenu aux habitants de ces régions.

Les wilayas de l’ouest connaîtront une couverture nuageuse dense tout au long de la journée.

En ce qui concerne les températures, voici les prévisions : il fera 24 degrés à Oran, 24 à Tipaza et Skikda, 25 à Tizi Ouzou, 26 à Alger, 23 à Mostaganem et Bejaia, et 25 à Oran.

Pour les wilayas de l’intérieur, des averses sont également prévues dans plusieurs régions, notamment à Tiaret, Tissemsilt, Blida, Saida, Tlemcen, M’sila, Khenchla, Mascara et El Bayadh. Les températures oscilleront entre 26 et 37 degrés.

Une alerte vigilance organe a été émise sur ces wilayas : SIDI-BEL-ABBÈS, LAGHOUAT, MSILA, TIARET, DJELFA, TLEMCEN, EL-BAYADH, SAÏDA, NAÂMA.

Quant aux wilayas du sud algérien, le ciel restera dégagé dans les régions de l’extrême sud, bien que des nuages épais soient signalés à Béni Abbas.

Les températures dans cette région varieront comme suit : 45 à Bordj Badji Mokhtar, 40 à Tindouf, 38 à In Tamanrasset, 37 à Illizi et 35 à Djanet.