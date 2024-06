Bulletin météo en Algérie : la chaleur va-t-elle persister ce dimanche 30 juin ?

Alors que nous entamons la dernière journée du mois de juin, différentes régions du pays continuent de faire face à une intense vague de chaleur. En effet, un temps caniculaire persiste depuis plusieurs jours, avec des températures atteignant des niveaux alarmants, frôlant les 49 °C. Dans cet article, découvrez le bulletin météo détaillé pour ce dimanche 30 juin 2024.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis un Bulletin Météo Spécial (BMS) concernant des risques de canicule dans les wilayas d’El Oued, Touggourt, El Meniaa et l’Est de Ghardaïa. Les températures maximales attendues dans ces zones atteindront ou dépasseront les 49 °C, tandis que les minimales oscilleront entre 32 et 38 °C. Cette alerte de niveau 2 reste en vigueur ce dimanche 30 juin et se prolongera également le lundi 1ᵉʳ juillet.

À LIRE AUSSI :

>> BMS en Algérie : fortes chaleurs attendues ces prochains jours dans ces wilayas

Un second BMS de Météo Algérie place les wilayas d’Adrar, Timimoun, In Salah, Bordj Badji Mokhtar et Ouargla en vigilance orange canicule. Les températures maximales dans ces régions promettent aussi d’atteindre ou de dépasser les 49 °C, avec des minimales variant entre 34 et 38 °C. Cette alerte reste en cours aujourd’hui et demain, selon les précisions de l’ONM.

Alerte météo en Algérie : vents violents et vents de sable attendus dans ces régions !

En plus de ce temps caniculaire, d’autres phénomènes météorologiques pourraient marquer les prévisions de ce dimanche 30 juin. Les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune pour “vent violent” et “vent de sable” les wilayas de Laghouat, M’Sila, Tiaret, Djelfa, El-Bayadh, El-Mghair, Naâma, Ouled-Djellal et Béchar. En outre, des orages pourraient affecter les wilayas de Souk Ahras et de Tébessa.

Hormis ces alertes, le bulletin météo de ce dimanche prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions sahariennes, avec quelques nuages plus denses sur l’extrême Sud. Au Nord du pays, le ciel sera plus contrasté. En effet, quelques nuages viendront ponctuer les régions du Centre et de l’Est, tandis qu’un ciel dégagé prévaudra dans les régions Ouest.

À LIRE AUSSI :

>> Classement mondial des villes les plus agréables : quelle position occupe Alger ?