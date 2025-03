Bulletin météo en Algérie : des vents violents persisteront dans plusieurs régions ce lundi 10 mars

La météo en Algérie reste contrastée, alternant entre chaleur, éclaircies, passages nuageux et vents violents. Pour ce lundi 10 mars, les conditions météorologiques varieront nettement entre le Nord et le Sud. Tandis que certaines régions connaîtront des passages nuageux accompagnés d’averses, d’autres profiteront d’un ciel plus dégagé.

Dans les régions du Nord, le ciel sera partiellement nuageux avec quelques averses locales, notamment sur les zones côtières, les régions intérieures et les hauts plateaux. Les précipitations toucheront principalement les régions du centre avant une nette amélioration en fin de journée. Côté températures, les maximales varieront entre 18 et 23 °C sur le littoral, alors que les régions intérieures enregistreront des valeurs comprises entre 15 et 24 °C.

🟢À LIRE AUSSI : Les restes d’un martyr de la guerre de libération retrouvés dans une grotte à Mila

Au Sud du pays, la météo sera dominée par un ciel souvent nuageux, notamment le long de la frontière algéro-malienne et à l’extrême sud, en particulier vers le Hoggar/Tassili et le Sahara oriental.

Quelques averses locales sont attendues, pouvant se transformer en orages en fin de soirée, particulièrement du côté de Djanet. Sur le reste des régions sahariennes, le temps sera plus clément, avec un ciel globalement clair à partiellement voilé. Les températures s’échelonneront entre 23 et 39 °C.

Alerte météo en Algérie : vents violents attendus dans ces régions !

Le vent soufflera de l’ouest à sud-ouest dans les régions du nord avec une vitesse comprise entre 20 et 30 km/h. Près des côtes occidentales, il pourra atteindre les 40 km/h. Sur les côtes du centre et de l’est, le vent changera progressivement de direction, oscillant entre 15 et 30 km/h. Dans les régions intérieures, les hauts plateaux et l’Aurès, la vitesse des rafales atteindra jusqu’à 50 km/h durant l’après-midi.

🟢À LIRE AUSSI : Après 7 ans d’arrêt, l’Algérie exporte à nouveau son pétrole vers ce pays d’Europe

Dans le Sud, le vent de secteur ouest soufflera entre 20 et 40 km/h en moyenne, avec des rafales atteignant jusqu’à 50 km/h en journée, notamment sur la région de Tindouf, le Sahara central et oriental, ainsi que sur le Hoggar/Tassili. Ces vents pourraient engendrer des soulèvements de sable, rendant la visibilité difficile par endroits.

D’ailleurs, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis une alerte de vigilance jaune pour des vents violents et des soulèvements de sable dans plusieurs wilayas de notre grand sud. Cette alerte de niveau 1 concerne particulièrement les wilayas de Ouargla, El-Oued, Timimoun, Ghardaïa, Touggourt, Béni-Abbès et El-Meniaa.

Ces conditions météorologiques pourraient compliquer les déplacements, particulièrement sur les axes routiers, et impacter les activités en extérieur. Il est donc important de suivre les consigne de sécurité et de suivre les mises à jour de Météo Algérie concernant l’évolution des conditions.