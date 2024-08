Bulletin météo en Algérie : chaleur persistante dans plusieurs régions ce mardi 6 août

Un temps chaud persiste dans différentes régions du pays, avec des températures relativement élevées. Cette tendance météorologique se poursuit ce mardi 6 août. Dans cet article, découvrez les prévisions météo du jour et préparez-vous à affronter cette vague de chaleur.

Dans son bulletin météo du jour, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions Nord du pays. Au niveau des régions sahariennes, les prévisions météo annoncent un ciel généralement dégagé, mais souvent voilé sur le Sud-Ouest, notamment dans les régions de Tindouf et de Béchar, ainsi que sur le Sahara Central.

De plus, des formations cumuliformes apparaîtront de l’Extrême Sud vers la frontière algéro-malienne et le Hoggar/Tassili durant l’après-midi et la soirée. Ces formations pourraient développer quelques foyers orageux isolés sur l’Extrême Sud, entraînant des averses de pluie par endroits. D’ailleurs, Météo Algérie a placé en vigilance jaune “orage” les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.

Alerte météo en Algérie : canicule persistante dans ces régions !

Ce mardi 6 août, un temps chaud persiste dans de nombreuses régions d’Algérie. Les services de Météo Algérie prévoient des températures élevées, notamment sur les régions proches côtières du Centre, ainsi que sur l’intérieur de l’Ouest et du Centre. Le Sahara Central et la région de Tindouf ne seront pas épargnés par cette vague de chaleur.

D’après l’Office National de la Météorologie (ONM), les températures maximales attendues ce mardi oscilleront entre 29 et 39 °C sur les régions côtières, entre 34 et 43 °C sur les régions intérieures et entre 39 et 48 °C sur les régions sahariennes. Cette situation exige une vigilance particulière face aux risques liés à la canicule.

D’ailleurs, l’ONM a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune “canicule”. Les wilayas concernées sont Timimoun, Relizane, Béni-Abbès, Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Chlef, Tindouf, Annaba, Skikda, Aïn Defla, Adrar et Boumerdès.