Bulletin météo en Algérie : chaleur et pluies persistantes ce mercredi 3 septembre

Le mois de septembre poursuit son lot de contrastes météorologiques. Ce mercredi 3 septembre 2025, une partie du pays restera sous l’emprise d’une chaleur marquée, tandis que d’autres régions connaîtront encore des averses et des orages. Le bulletin quotidien de l’Office national de la météorologie (ONM) livre en détail les prévisions pour cette journée.

La matinée débutera sous un ciel globalement dégagé sur l’ensemble des régions nord. Seules les côtes de l’est verront passer quelques nuages, sans grandes conséquences. Dans l’après-midi, la région des Aurès pourrait en revanche connaître des formations nuageuses plus denses, parfois accompagnées de faibles pluies locales.

Au sud du pays, les conditions se montreront plus instables. Le ciel restera en grande partie clair à voilé, mais des foyers orageux isolés devraient se développer en cours d’après-midi et en soirée sur l’extrême sud, notamment vers le Hoggar et le Tassili. Ces orages locaux pourront s’accompagner de précipitations parfois modérées.

Toutefois, une vague de chaleur continuera d’affecter certaines régions du sud. En effet, de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central, un temps chaud persistera avec des températures particulièrement élevées.

Prévisions météo en Algérie : dans quelles wilayas les pluies vont-elles persister ?

Les maximales de ce mercredi confirmeront la persistance d’une chaleur parfois lourde. Sur les régions côtières, les valeurs oscilleront entre 28 et 33 °C. Les régions intérieures enregistreront des températures comprises entre 30 et 37 °C, tandis que le Grand Sud connaîtra encore une forte chaleur avec des pointes entre 35 et 47 °C.

Par ailleurs, il est important de noter que l’ONM maintient ses alertes de vigilance jaune pour « pluies » et « orages » sur un large éventail de wilayas. Cette alerte concerne notamment les wilayas de Souk-Ahras, In Guezzam, Laghouat, M’sila, Mila, Tamanrasset, Oum El-Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Djanet, Djelfa, Constantine, El-Bayadh, Khenchela, El-Tarf et Naâma.

En résumé, ce mercredi 3 septembre marquera un temps contrasté en Algérie, entre chaleur soutenue dans le Sahara, ciel généralement dégagé au nord et risques d’orages localisés à l’est et dans l’extrême sud.

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) alerte quant à un nouvel épisode de La Niña qui pourrait se manifester entre septembre et décembre 2025. Après plusieurs mois de neutralité dans le Pacifique équatorial, les modèles climatiques saisonniers convergent vers ce scénario, tout en écartant le retour d’El Niño d’ici la fin de l’année.

La Niña se traduit par un refroidissement des eaux de surface du Pacifique équatorial, de l’Amérique du Sud jusqu’à l’Asie du Sud-Est. Ce phénomène entraîne des perturbations à grande échelle, causant des pluies diluviennes dans certaines zones tropicales, des sécheresses ailleurs, et un impact direct sur l’agriculture et l’énergie à l’échelle mondiale.

Mais malgré cette tendance habituellement rafraîchissante, l’OMM estime que réchauffement climatique amplifie la situation. Les températures globales devraient rester supérieures aux moyennes de saison, y compris durant l’automne dans la majorité de l’hémisphère Nord et une grande partie de l’hémisphère Sud.