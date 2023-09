Bulletin météo en Algérie : canicule, vent et pluie… le temps promet des surprises ce 4 septembre !

Une météo capricieuse marque le début de ce mois de septembre ! Pour ce lundi 4 septembre 2023, un temps contrasté sera de nouveau au rendez-vous, entre canicule, pluies et vents violents. Pour mieux affronter ces conditions météorologiques particulières, il est important de consulter les prévisions détaillées de la journée.

Dans son bulletin météo de ce lundi, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays. Notant, toutefois, quelques développements orageux isolés durant l’après-midi/soirée sur l’intérieur et les hauts plateaux du Centre, pouvant occasionner quelques pluies par endroits.

En outre, les services de Météo Algérie ont prévu un ciel partiellement voilé de l’extrême Sud vers le Sahara oriental et de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central, avec des développements orageux durant l’après-midi/soirée, engendrant quelques averses de pluie par endroits. Selon la même source, un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions sahariennes.

BMS – Météo Algérie : la canicule affectera plusieurs wilayas ce 4 septembre !

Par ailleurs, l’ONM a prévu la persistance d’un temps chaud, voire caniculaire, aujourd’hui sur les régions côtières et proches côtières du Centre-Est et de l’Est. Avec des températures maximales atteignant entre 26 et 40 °C sur les régions côtières, entre 29 et 41 °C sur les régions intérieures et entre 31 et 45 °C sur les régions sahariennes.

Dans un bulletin météo spécial (BMS), Météo Algérie a placé en vigilance orange « canicule » les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Où les températures maximales oscilleront entre 39 et 41 °C, pouvant atteindre localement les 42/43 °C. Précisant que cette alerte de niveau 2 restera valable ce lundi 4 septembre 2023.

Ainsi, le bulletin météo de ce lundi prévoit 28 °C à Oran, 30 °C à Tipaza, 39 °C à Skikda et à El Tarf et 40 °C à Béjaia. Le mercure atteindra aujourd’hui 32 °C à Chlef, 36 °C à Blida, 38 °C à Tiaret, 39 °C à Batna, 41 °C à Guelma, 44 °C à Ouargla et 45 °C à In Salah.

La météo en Algérie ce 4 septembre : pluies et vents au rendez-vous !

Hier soir, de violents vents ont commencé à souffler sur différentes régions du pays. D’ailleurs, les services de l’ONM ont placé en vigilance jaune « vent violent » et « vent de sable » les wilayas de Tipaza, Alger, Chlef, Mostaganem, Relizane, Tissemssilt, Médea, Blida, Mascara, Sidi Bel Abbes, Saida, Tiaret, Ain Defla, Naama, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Ouled Djellal, El M’ghair, Biskra, El Oued, Touggourt, Ghardaia, Béchar, Beni Abbes, Timimoun, El Meniaa, Ouargla, In Salah et Adrar.

Enfin, il convient aussi de noter que Météo Algérie a placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Timimoun, In Salah, Tamanrasset, Djanet, Illizi et In Guezzam.