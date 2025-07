Bulletin météo en Algérie : canicule et mer agitée attendues ce mardi 29 juillet

La chaleur accablante persiste dans plusieurs régions du sud du pays. Ce mardi 29 juillet, l’Office national de météorologie (ONM) annonce la persistance de fortes chaleurs, des orages isolés et des vents violents, notamment dans les wilayas sahariennes, tandis que plusieurs villes côtières feront face à de hautes vagues et à de puissantes rafales de vent.

Selon l’alerte de vigilance « jaune », les températures restent élevées dans les wilayas de Tamanrasset, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et Tindouf, où l’on s’attend également à des épisodes orageux au cours de la journée. À In Guezzam, ce sont les tempêtes de sable qui dominent les prévisions météo, réduisant la visibilité et rendant les déplacements plus difficiles.

Alerte – Météo Algérie : vagues dangereuses sur les régions côtières !

Sur les régions côtières, la chaleur se fait aussi sentir. El Kala, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Azzefoune et Dellys devraient enregistrer des pics de température notables. En parallèle, les services de Météo Algérie annoncent des vents forts soufflant sur les côtes d’Alger, Bouharoun, Ténès, Mostaganem et Arzew, avec une alerte émise concernant de fortes vagues.

La bande côtière s’étendant d’Arzew à El Kala connaîtra particulièrement une mer agitée, tandis que le vent continuera de souffler fortement entre Alger et Arzew, rendant les conditions de navigation difficiles, voire dangereuses.

Du côté du ciel, la situation reste variable. Alors que les régions nord profiteront d’un temps généralement dégagé, le sud affichera un visage plus contrasté. Des passages nuageux sont à prévoir sur le Sahara occidental ainsi que sur l’extrême sud du pays, notamment vers Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar.

Face à cette situation météorologique, il est important de faire preuve de vigilance, en particulier les habitants des régions sahariennes exposées à la chaleur extrême et aux orages, ainsi que les usagers du littoral face aux risques liés à la mer agitée.

Séisme à Béjaïa : une secousse de magnitude 3 ressentie ce lundi matin

Un léger tremblement de terre a secoué ce lundi 29 juillet à 11h27 la wilaya de Béjaïa, selon un communiqué du Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG). L’événement sismique, d’une magnitude de 3 degrés sur l’échelle ouverte de Richter, a été localisé à environ 7 km au sud-est de la commune de Tameridjet.

Bien que modérée, cette secousse tellurique appelle à prudence, d’autant plus que la région est connue pour son activité tectonique fréquente. Les services compétents n’ont fait état d’aucun dégât matériel.