Bulletin météo en Algérie : alertes pluies et neiges dans plusieurs wilayas ce 28 février

Pour ce mercredi 28 février 2024, les prévisions météo s’annoncent riches en surprises à travers l’ensemble du territoire algérien. Des changements notables dans les conditions climatiques sont à prévoir, avec des phénomènes variés allant des averses aux chutes de neige. Dans cet article, découvrez le bulletin météo détaillé de la journée !

Dans les régions Ouest du pays, des passages nuageux, parfois denses, se dessineront dans le ciel. Météo Algérie prévoit également des pluies locales, accompagnées de chutes de neige sur les sommets des montagnes dès la matinée. Ainsi, cette situation météorologique promet de colorer les paysages montagneux d’un manteau blanc, offrant des panoramas féériques.

Quant aux régions du Centre et de l’Est, un ciel généralement voilé dominera tant sur les régions côtières qu’intérieures. Des averses orageuses ponctueront le tableau, pouvant localement s’accompagner de chutes de grêle. Ces précipitations, parfois intenses, seront plus fréquentes et marquées le long des côtes, apportant un lot de fraîcheur et d’humidité.

Par ailleurs, la même source météorologique souligne que les hauts plateaux et les Aurès seront également touchés par des passages nuageux, annonçant des pluies qui viendront arroser ces régions.

Enfin, du côté des régions du Sud, le Nord de Béchar, le Nord Sahara et la région des Oasis connaîtront des passages nuageux. En revanche, une ambiance plus sereine prévaudra sur les autres zones sahariennes, avec un ciel dégagé à partiellement voilé, invitant à la contemplation des vastes étendues désertiques.

BMS – Météo Algérie : journée enneigée en perspective !

En outre, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis plusieurs Bulletins Météo Spéciaux (BMS) pour prévenir des conditions météorologiques qui toucheront différentes régions du pays. Ces alertes concernent des pluies orageuses et des chutes de neige, nécessitant une vigilance accrue de la part des citoyens.

Le premier BMS, classé en vigilance orange « neige et verglas », concerne plusieurs wilayas, dont Tlemcen, Sidi Bel Abbés, Saïda, le Nord d’El Bayadh, Tiaret, le Nord de Laghouat et le Nord de Djelfa. D’ailleurs, les épaisseurs estimées de neige atteindront entre 5 et 10 cm. Cette alerte est valable du mardi 27 février à 18h00 jusqu’au mercredi 28 février à 09h00.

Une seconde alerte de niveau 2 place en vigilance les wilayas de Tissemsilt, le Sud de Ain Defla, Médéa, Blida, Tizi Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Bejaïa, Jijel, Mila, Constantine, Oum El Bouaghi, Souk Ahras, Batna, Khenchela et Tébessa. Les épaisseurs de neige varieront entre 10 et 20 cm, avec des accumulations locales pouvant dépasser 25 à 30 cm sur le Djurdjura et les Babors. Cette alerte reste en vigueur jusqu’au jeudi 29 février à 09h00.

Alerte météo en Algérie : pluies persistantes dans plusieurs wilayas !

En ce qui concerne les BMS pluies, Météo Algérie a placé en vigilance orange Skikda, Annaba et El Tarf, avec des quantités comprises entre 30 et 50 mm, pouvant localement dépasser 60 mm. Cette alerte est valable du mercredi 28 février à 03h00 au jeudi 29 février à 06h00 au moins.

Deux autres alertes sont également en cours. La première concerne les wilayas de Tipaza, Alger, Boumerdès, Ain Defla, Blida, Médéa et Bouira, avec des quantités allant de 30 à 50 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm. La seconde alerte concerne les wilayas de Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, le Nord de Sétif, Mila et Constantine, avec des quantités entre 40 et 60 mm, pouvant localement dépasser 90 mm sur les régions côtières. Ces alertes restent valables jusqu’au jeudi 29 février, respectivement, à 03h00 et à 06h00 au moins.

Enfin, il convient de noter que ce mercredi 28 février, les températures joueront au gré des régions, offrant un tableau varié des conditions climatiques à travers le pays. Sur les régions côtières, les températures maximales oscilleront entre 9 et 12 °C. Dans les régions intérieures, les températures varieront entre 10 et 15 °C. Quant aux vastes étendues sahariennes, elles connaîtront des températures légèrement plus élevées, allant de 13 à 34 °C.