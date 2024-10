Bulletin météo du vendredi 4 octobre : un week-end pluvieux à prévoir dans plusieurs régions !

Les dernières 24 heures ont été marquées par des pluies abondantes sur plusieurs wilayas du pays, marquant l’entrée officielle de l’automne. Avec une baisse notable des températures et un ciel souvent couvert, le climat s’annonce frais et humide pour ce week-end. Découvrez les prévisions météo pour ce vendredi 4 octobre afin de planifier vos activités.

Ce vendredi, Météo Algérie a émis une alerte concernant de fortes pluies et des orages dans plusieurs wilayas du pays. Cette mise en garde concerne notamment les wilayas du Nord-Est et du Centre.

Cette alerte concerne les wilayas suivantes : Alger, Souk-Ahras, Tipaza, Béjaïa, Mila, Oum-El-Bouaghi, Guelma, Tizi-Ouzou, Sétif, Constantine, Jijel, Aïn-Defla, Médéa, Boumerdès, Blida, Bordj-Bou-Arréridj, Tébessa, Batna, Annaba, Skikda, Khenchela, El-Tarf et Bouira.

Que dit le bulletin météo de ce week-end ?

Pour ce vendredi, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit des passages nuageux sur les régions Ouest et Centre du pays. Quelques pluies affecteront les régions côtières et intérieures du Centre, mais la situation devrait s’améliorer progressivement en fin de journée.

🟢 À LIRE AUSSI : Khalid Al-Jaber en Algérie : une nouvelle aventure qui commence pour l’explorateur qatari

À l’Est, un ciel également nuageux prévaudra sur les régions côtières et proches côtières, avec quelques éclaircies au fil de la journée. Les régions intérieures, les hauts plateaux et la région des Aurès connaîtront un ciel voilé. De plus, des pluies sont à prévoir dans l’après-midi, particulièrement sur les reliefs des Aurès.

Quel temps fera-t-il dans le Sud ?

Au Sud du pays, les conditions météorologiques promettent une journée haute en contrastes. Un ciel dégagé à partiellement voilé dominera sur l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, ainsi que le long de la bande frontalière algéro-malienne.

🟢 À LIRE AUSSI : Autoroute Alger-Dar El Beïda : Fermeture partielle ce vendredi matin

Dans la région de Béchar, le Nord Sahara et les Oasis, un ciel voilé, voire localement couvert, prévaudra, pouvant entraîner des pluies éparses. Cependant, une amélioration est attendue d’ici à la fin de journée. Les autres régions sahariennes bénéficieront d’un ciel dégagé.

Météo Algérie : quelles sont les températures pour ce vendredi ?

Côté températures, les maximales varieront selon les régions. Sur les côtes, le mercure oscillera entre 24 et 30 °C, tandis que les régions intérieures afficheront des températures comprises entre 22 et 30 °C. Dans le Sud, le thermomètre affichera des valeurs allant de 28 à 44 °C.