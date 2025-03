Bulletin météo du samedi 8 mars : ciel nuageux ou ensoleillé, quel temps prévoir aujourd’hui ?

Les prévisions météorologiques annoncent un temps contrasté en Algérie pour ce samedi 8 mars 2025. Alors que certaines régions connaîtront un ciel partiellement nuageux, d’autres verront les températures grimper, notamment dans l’Ouest du pays où une chaleur relative marquera cette journée.

Dans les régions du Nord, le ciel sera partiellement couvert tout au long de la journée, avec des passages nuageux qui pourraient localement assombrir le ciel. Cependant, aucune perturbation majeure n’est à prévoir, et les conditions météorologiques resteront relativement stables.

Sur le plan thermique, les températures maximales varieront entre 19 °C et 28 °C sur les régions côtières, tandis que l’intérieur du pays enregistrera des valeurs comprises entre 16 °C et 27 °C. Le vent soufflera modérément avec des pointes pouvant atteindre 40 km/h, notamment dans certaines zones exposées.

À l’Ouest, les températures afficheront une hausse notable par rapport aux jours précédents, créant une atmosphère relativement chaude pour cette période de l’année. Cette montée du mercure sera particulièrement ressentie dans les wilayas situées à l’intérieur des terres, où l’effet de la chaleur se fera ressentir.

Par ailleurs, dans les régions sahariennes, le soleil dominera largement la journée, offrant un ciel dégagé et une luminosité éclatante. Les températures oscilleront entre 22 °C et 37 °C, avec des valeurs les plus élevées enregistrées dans le Grand Sud. Le vent sera également de la partie, soufflant jusqu’à 40 km/h dans certaines zones, ce qui pourrait entraîner localement quelques soulèvements de sable.

Le réchauffement climatique dépasse un seuil critique : quelles conséquences ?

L’Accord de Paris visait à limiter le réchauffement à +1,5 °C, mais ce seuil a déjà été franchi. En 2023, la température mondiale moyenne atteignait +1,2 °C et début 2024, l’Institut Copernicus confirmait une hausse de 1,52 °C sur un an. Selon les scientifiques, le climat pourrait se réchauffer de +1,6 °C à +2,4 °C d’ici à 2050, accentuant les catastrophes climatiques.

Les écosystèmes subissent déjà des transformations irréversibles. La fréquence des sécheresses et des vagues de chaleur explose, poussant de nombreuses espèces à migrer ou à disparaître. À +2 °C, certaines régions comme l’Asie du Sud-Est et l’Afrique de l’Ouest pourraient perdre jusqu’à 100 % de leurs espèces animales. Les récifs coralliens, essentiels à la vie marine, sont en danger d’extinction d’ici à 2100.

Près de 3,6 milliards de personnes vivent dans des zones fortement exposées aux dérèglements climatiques. Les pénuries d’eau, les famines et la propagation des maladies s’intensifieront. L’OMS prévoit jusqu’à 250 000 décès supplémentaires par an d’ici à 2050 à cause de la chaleur et des maladies.

Quelles solutions pour agir ?

Les mesures actuelles restent insuffisantes. Les scientifiques du GIEC appellent à réduire la consommation d’énergie fossile et à adopter des politiques durables. Des changements à l’échelle individuelle et collective pourraient réduire les émissions de 40 à 70 % d’ici à 2050. L’urgence est là : agir maintenant est la seule solution pour limiter les dégâts.