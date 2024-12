Bulletin météo du samedi 7 décembre : pluie ou soleil, quelles sont les prévisions du jour ?

Après une semaine marquée par des perturbations pluvieuses, la météo de ce samedi 7 décembre annonce la persistance d’une accalmie globale. D’après les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), un temps stable dominera la plupart des régions du pays, bien que quelques zones resteront touchées par des passages nuageux et des précipitations locales.

Les prévisions météo pour les régions Nord indiquent la présence de passages nuageux, notamment sur les régions côtières de l’Est, où des pluies sont attendues durant la matinée. Cependant, ces nuages céderont progressivement la place à un ciel dégagé à peu nuageux pour le reste de la journée.

En fin de journée, les conditions météorologiques évolueront légèrement. Le ciel se couvrira de nouveau sur les régions intérieures et côtières de l’Est, laissant place à des pluies durant la nuit.

Au Sud, le temps restera particulièrement clément ce samedi. Un ciel dégagé dominera l’ensemble des régions sahariennes, assurant une journée paisible et sans aléas météorologiques.

Météo Algérie : Quelles sont les températures du jour ?

Du côté du mercure, les températures maximales pour ce samedi 7 décembre oscilleront autour de 20 et 26 °C sur les régions côtières, entre 15 et 24 °C sur les régions intérieures et entre 20 et 27 °C sur les régions sahariennes.

Prévisions météo en Algérie : vague de froid, pluies et neiges dès dimanche !

Un changement météorologique majeur s’annonce à partir de ce dimanche 8 décembre, avec l’arrivée d’une perturbation atmosphérique active qui touchera plusieurs régions du pays. Ce changement apportera des orages, des pluies abondantes et des chutes de neige sur les hauteurs.

Selon les modèles numériques, les régions du Nord du pays connaîtront des orages localement intenses dès dimanche. Les pluies affecteront principalement les wilayas du Centre et de l’Est, où les précipitations pourraient dépasser les 50 mm localement. Les averses seront particulièrement fortes dans l’après-midi, touchant notamment Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Alger, Blida, et Médéa.

Ces intempéries affecteront d’autres régions du pays, à l’instar de Souk Ahras, Constantine, Sétif, Batna, Khenchela et Tébessa. À l’Ouest, les pluies toucheront les wilayas d’Oran, Sidi Bel Abbès, Mascara, Tlemcen, Saïda et Tiaret.

En outre, les hauts plateaux du Centre et de l’Est, situés à une altitude supérieure à 1 000 et 1 200 mètres, devraient connaître des chutes de neige. Ces chutes de neige débuteront dans la nuit de dimanche à lundi, accompagnant le refroidissement de l’atmosphère.

Vague de froid en Algérie : températures glaciales frôlant le 0 °C

Face à ce changement de temps qui annonce l’arrivée de l’hiver, une chute drastique des températures sera au rendez-vous. Et pour cause, l’arrivée d’une masse d’air polaire en provenance du Nord de l’Europe. Ce refroidissement affectera principalement les régions du Nord, mais aussi plusieurs wilayas du Sud, entraînant des températures minimales largement en dessous des normales saisonnières.

À partir de lundi, les régions intérieures comme Tiaret, Djelfa, Naâma et El Bayadh verront les températures minimales chuter en dessous de zéro. Les wilayas de Khenchela, Constantine et Oum El Bouaghi enregistreront également des valeurs proches de 0 °C. Les régions côtières ne seront pas épargnées par cette vague de froid, avec des températures minimales oscillant entre 7 et 8 °C, ce qui reste particulièrement froid pour ces régions en cette période.