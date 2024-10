Bulletin météo du samedi 26 octobre : une journée pluvieuse attendue dans plusieurs régions du pays

Les prévisions météo pour ce week-end annoncent la persistance des précipitations avec un ciel couvert et des épisodes orageux dans plusieurs régions du pays. En prévision de ces conditions, l’Office National de la Météorologie (ONM) a publié des alertes météo, plaçant en vigilance « pluie » de nombreuses wilayas du pays.

Météo Algérie a placé en alerte de vigilance jaune « pluie » et « orage » plusieurs wilayas. Les régions concernées incluent Sidi-Bel-Abbès, Ouargla, M’sila, Tiaret, Tamanrasset, In Salah, Annaba, Aïn-Témouchent, Djelfa, Illizi, Tlemcen, Saïda et Oran.

De plus, cette alerte météo concerne aussi les wilayas d’Alger, Tipaza, Tissemsilt, Bordj Bou Arreridj, Béjaïa, Mila, Oum El Bouaghi, Guelma, Tizi-Ouzou, Sétif, Constantine, Skikda, Jijel, Aïn Defla, Médéa, Boumerdès, Bouira et Blida sont également sous vigilance jaune.

Face aux risques de glissements de chaussée et à la visibilité réduite sur les routes, les autorités appellent les usagers à la plus grande prudence. Il est également important de rester attentif aux mises à jour régulières de l’ONM pour suivre l’évolution de la situation météorologique.

Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce samedi 26 octobre ?

Le bulletin météo de ce samedi 26 octobre annonce un ciel généralement couvert sur les régions Ouest, avec des pluies parfois orageuses, en particulier sur les zones côtières et intérieures. Une amélioration se fera ressentir en fin d’après-midi.

Dans le Centre, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit des passages nuageux, parfois denses, accompagnés de pluies occasionnelles, parfois orageuses, qui devraient s’atténuer aussi en fin d’après-midi.

À l’Est, le temps restera principalement couvert avec des pluies parfois soutenues et orageuses, mais une accalmie est attendue progressivement en soirée.

Dans les régions sahariennes, Météo Algérie prévoit un ciel voilé à localement couvert, notamment sur Béchar et le Nord Sahara, où des pluies locales pourraient survenir.

Dans l’après-midi, des formations nuageuses se développeront vers l’extrême Sud, notamment vers le Hoggar/Tassili ainsi que sur le Sahara oriental, où des orages isolés pourraient se produire.

Les températures maximales prévues pour ce samedi varieront entre 19 et 24 °C sur les régions côtières, entre 15 et 26 °C dans les régions intérieures et entre 23 et 36 °C dans les régions sahariennes.