Bulletin météo du samedi 16 août : que nous réserve le ciel aujourd’hui ?

Les prévisions météorologiques pour ce samedi 16 août annoncent un temps globalement calme sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, certaines régions devront encore composer avec des averses orageuses localisées. Dans cet article, découvrez ce que vous réserve le temps pour la journée d’aujourd’hui.

Selon les services de l’Office National de la Météorologie (ONM), plusieurs wilayas restent placées en vigilance jaune « pluie » et « orage ». Il s’agit de In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, Tébessa, Batna, Djanet et Khenchela. Dans ces régions, les habitants devront redoubler de prudence, surtout sur les routes où les conditions de circulation pourraient se compliquer par endroits.

Ainsi, sur les régions nord du pays, le ciel s’annonce généralement dégagé avec une atmosphère agréable. Cependant, une couverture nuageuse plus dense viendra assombrir le ciel de certaines zones intérieures à l’est, où de petites averses locales pourraient se produire. Au sud, le temps restera largement ensoleillé. Néanmoins, l’extrême sud connaîtra un ciel plus chargé, ponctué par des formations nuageuses qui pourront donner lieu à quelques orages isolés.

Pour ce qui est des conditions maritimes, l’état de la mer restera globalement calme ce samedi, offrant ainsi un climat propice à la baignade. Toutefois, il reste essentiel de respecter les consignes de sécurité et de suivre attentivement les bulletins diffusés par Météo Algérie afin de prévenir tout risque.

Tragédie à Alger : 18 morts et 24 blessés après la chute d’un bus dans l’Oued El Harrach ce 15 août

L’Algérie a vécu un vendredi noir. Ce 15 août en fin d’après-midi, un terrible accident de la route a frappé la capitale. Un bus de transport de voyageurs a dérapé avant de basculer du haut d’un pont pour terminer sa chute dans l’Oued El Harrach. Le drame a coûté la vie à pas moins de 18 personnes et fait 24 blessés, selon le dernier bilan communiqué par la Protection civile.

Face à l’ampleur de cette tragédie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décrété un deuil national d’une journée à compter de vendredi soir. Dans un communiqué, la Présidence de la République a annoncé que l’emblème national sera mis en berne en hommage aux victimes.

Le chef de l’État a exprimé sa profonde affliction et adressé un message de compassion aux familles endeuillées. Il a prié pour le repos des âmes des défunts et demandé à Allah Tout-Puissant d’apporter patience et réconfort à leurs proches. La nouvelle s’est rapidement répandue et a plongé tout le pays dans la consternation. À Alger comme ailleurs, l’émotion reste vive devant l’ampleur de cette tragédie.